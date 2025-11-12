Hyundai i10 vs. Mitsubishi Space Star - problemen, betrouwbaarheid, kosten

Aankooptips

De Hyundai i10 is en Mitsubishi Space Star was nieuw al lekker betaalbaar. Tweedehands zijn ze helemaal goedkoop, ook omdat ze minder populair zijn dan een aantal concurrenten. Maar welke is de beste keus?

Nieuwe auto’s worden steeds duurder. Zelfs compacte stadsauto's gaan al snel richting 20.000 euro. Alle reden om de zoektocht naar je volgende auto te beginnen op Marktplaats.nl.

De Hyundai i10 en Mitsubishi Space Star behoren tot de goedkoopste en lichtste auto's van de markt. Achterin is de ruimte vooral geschikt voor kinderen, al houden volwassenen het op kortere ritten ook wel uit. Wat de kofferbak betreft heeft de i10 de beste papieren. De Koreaan biedt onderdak aan 252 tot 1050 liter bagage. De in Thailand gebouwde Mitsubishi zet daar 235 tot 912 liter tegenover.

Uitrusting en afwerking

Van dit tweetal doet de Hyundai het meest volwassen aan. Hij trakteert op een betere afwerking, nettere interieurmaterialen en een complete uitrusting. Zo zijn assistentiesystemen als noodremhulp met voetgangersherkenning, rijstrookassistentie en vermoeidheidsdetectie al standaard aanwezig.

Bij de Hyundai i10 met het navigatiepakket worden daar verkeersbordherkenning en een 8-inch touch­screen met Apple CarPlay en Android Auto aan toegevoegd.

De Mitsubishi moet het in de meeste uitvoeringen doen met minimale veiligheidsfeatures, al hebben de Instyle, Dynamic en Connect+ van de laatste jaren wat meer te bieden. Een navigatiesysteem en DAB+ met Apple CarPlay en Android Auto waren voorbehouden aan de Instyle.

Rijcomfort

Ook met zijn comfort haalt de Mitsubishi Space Star niet hetzelfde niveau als de Hyundai i10. Dat kan haast ook niet anders, als je bedenkt dat de Space Star een paar jaar achtereen de goedkoopste nieuwe auto van Nederland was.

De stoelen zijn kleiner en bieden minder steun, terwijl de vering te week aanvoelt. Al zou je ook je roze bril op kunnen doen en zeggen dat de Mitsubishi op hobbelige klinkerwegen opvallend zacht geveerd is.

Motoren Hyundai i10

In andere landen wordt de Hyundai i10 aangeboden met een viercilinder 1.2, in Nederland is hij alleen te koop met een 1,0-liter driecilinder. Daarvan heeft de ongeblazen versie 67 pk.

Dat betekent dat de auto - vriendelijk gezegd - stadse prestaties biedt. Daar moeten we wel bij zeggen dat het motortje opvallend soepel en vergevingsgezind is, al beviel de 1,2-liter driecilinder van de Mitsubishi ons wat dat aangaat nog iets beter.

Motoren Mitsubishi Space Star

De Space Star is met twee motoren geleverd. In de beginjaren bestond de keus voor vrijwel alle uitvoeringen uit een 1.0 met 71 pk of een 80 pk sterke 1,2-liter. Met de laatste facelift (2020) werd de kleinste motor verbannen tot de goedkoopste uitvoeringen, om in 2021 volledig van het toneel te verdwijnen.



Prijs tweedehands Hyundai i10

De vraagprijzen voor Hyundai's i10 uit 2020 beginnen net onder de 9000 euro. Meestal staat er dan wel 75.000 tot meer dan 120.000 kilometer op de de teller. Voor een i10 uit 2021 moet je al snel 2000 tot 3000 euro meer neertellen. Wil je er eentje uit 2023 met minder dan 50.000 kilometer ervaring, ga dan uit van 13.000 à 14.000 euro.

Prijs tweedehands Mitsubishi Space Star

De Mitsubishi Space Star is nu niet direct een natuurlijke schoonheid, al knapte de auto na de facelift van 2020 wel enorm op. Ga je voor een tweedehands Space Star met de 1,0-liter motor, dan kun je al terecht vanaf ongeveer 6000 euro. Een 1.2 is aanzienlijk duurder: vanaf ongeveer 7,5 mille. Elk later bouwjaar komt daar 2000 tot 3000 euro bij. De duurste tweedehands Space Stars uit 2021 en 2022 combineren de grote motor met de luxe InStyle-versie en kosten rond de 14.000 euro.

Problemen en betrouwbaarheid i10 en Space Star

Beide Aziaten zijn behoorlijk degelijk en betrouwbaar. Bovendien zit er op de jongste exemplaren nog fabrieksgarantie. Toch zien we in de keuringsresulaten wel onderlinge verschillen. Zie de onderstaande tabellen. Houd bij een proefrit vooral de onderdelen in de gaten die in de tabel een rood bolletje krijgen.