TEST Peugeot e-3008 Dual Motor is de dikste versie - in álle opzichten

Tests

De elektrische Peugeot 3008 is als Dual Motor het nieuwe topmodel van de elektrische SUV. Met een behoorlijk vermogen. Maar ook zwaarder dan een Lamborghini Urus ...

De twee elektromotoren van de Peugeot e-3008 Dual Motor zorgen voor een systeemvermogen van 325 pk. Het koppel bedraagt 509 Nm. Voor een SUV in het C-segment is de 3008 dan ook stevig gemotoriseerd.

Overigens noemt Peugeot zijn 3008 vanwege de aflopende daklijn liever een 'fastback SUV'. Willen we best in meegaan. De grotere Peugeot 5008, die voortaan ook als Dual Motor te koop is, is de échte SUV van het duo, inclusief plek voor 7 inzittenden.

De Peugeot e-3008 Dual Motor heeft een accupakket van 73 kWh aan boord. Minder groot dan de Long Range die een moddervette batterij van 98 kWh meezeult en een actieradius heeft van 700 km (in theorie). De e-3008 Dual Motor komt een stuk minder ver: 490 km (e-5008: 467 km).

Behalve het vermogen, is ook het leeggewicht stevig: 2237 kg. Om je een idee te geven hoe zwaar dat is: een joekel van een SUV op benzine is al snel lichter. De Ford Bronco bijvoorbeeld weegt ruim 2100 kg. En ook de Lamborghini Urus blijft onder het gewicht van de Peugeot.



Meer dan welkom

Die 325 pk zijn dus meer dan welkom. Hoe zwaar de auto ook is, hij maakt een levendige indruk. In 6 seconden (e-5008: 6,5 s) zit je vanuit stilstand op 100 km/h. De elektromotor op de achteras zorgt daarbij voor een merkbaar duwtje in de rug.

We rijden in het Zwarte Woud en heuveltje op gaat net zo gemakkelijk als heuveltje af. De Peugeot e-3008 Dual Motor laat zich keurig door alle bochtjes van het Schwarzwald sturen en voelt verrassend speels aan. Dat geldt evenzeer voor de grotere e-5008 waarmee we kort reden.

Voor dat duwtje in de rug moet je wel de 4WD-stand selecteren. Rijdend over strak asfalt voelt dat een beetje gek, maar alleen dan komen beide motoren in actie en profiteer je van de maximale power. Ook in de sportstand trouwens. Dan wordt bovendien de besturing scherper en het onderstel straffer. Leuk als je een bochtje wil pakken, minder leuk (want: vermoeiend) als je urenlang onderweg bent.

In de normale rijstand knijpt de Peugeot 3008 Dual Motor zijn vermogen af tot 313 pk (koppel: 450 Nm). De laatste en vierde rijstand is Eco. Dan houd je nog 213 pk en 343 Nm over. Je rijdt dan als het ware met de instapper van de elektrische 3008.

Alsof je in een BMW zit

Voor het overige is de Dual Motor een 3008 als elke andere. Zo houdt de hoofdruimte achterin nog steeds niet over voor personen met een lengte van 1,90 meter of meer. Het dashboard ziet er nog altijd eigenzinnig en fraai uit, vooral vanwege de stoffen bekleding. We vinden het gebogen scherm ook mooi, bijna alsof je in een BMW zit. Dat bedoelen we als een compliment.

Peugeot e-3008 Dual Motor prijs

De prijzen van de Peugeot e-3008 Dual Motor beginnen bij 56.515 euro. Ook dat is stevig. Maar dat is de uitrusting ook. Je krijgt de dikste GT-versie plus onder meer AGR-voorstoelen met alcantara-bekleding. Die zitten als gegoten, zijn verwarmbaar en hebben een massagefunctie.

De 20-inch lichtmetalen wielen die je op de foto ziet, zijn ook standaard. Evenals een groot glazen dak en een premium audiosysteem met 10 luidsprekers. Hierdoor heet het uitrustingsniveau geen GT meer, maar Launch Edition. Later volgen nog andere uitvoeringen.

Peugeot 3008 liever private leasen?

Peugeot e-5008 Dual Motor prijs

Met de huidige prijs zit de Peugeot in het vaarwater van bijvoorbeeld de Audi Q4 Sportback e-tron (286 pk, 76,6 kWh en quattro). Bedenk wel dat Audi slechts 4 jaar garantie geeft, terwijl Peugeot hier nog eens 4 jaar bij doet. De prijzen van de e-5008 Dual Motor beginnen zelfs bij 59.515 euro, bijna 60 mille dus. Maar ook hier geldt: de uitrusting is dik.