Waarom de Kia Sportage PHEV plots veel goedkoper is dan de Volkswagen Tiguan

De Kia Sportage Plug-in Hybrid is goedkoper geworden dan zijn voorganger. Hierdoor neemt het prijsverschil met de populaire Volkswagen Tiguan ook toe. Maar reken je niet bij voorbaat rijk, want Volkswagen slaat op andere onderdelen keihard terug.

In de lome zomermaanden is het je misschien ontgaan, maar de gefacelifte Kia Sportage PHEV staat sinds half juli bij de dealer. En dat betekent keuzestress, want met zijn prijs van 42.995 euro is hij maar 100 euro duurder dan een gewone Sportage Hybrid (die je niet zelf kunt opladen).

Dat beide versies zo’n beetje even duur zijn, komt door een prijsverlaging. Tot nu toe kostte de Kia Sportage PHEV 44.995 euro. Het is niet zo dat Kia in een gulle bui met kortingen strooit, de lagere prijs is te danken aan een nieuwe versie met alleen voorwielaandrijving. Tot nu toe kon je de Sportage alleen als AWD bestellen. Wil je toch vierwielaandrijving, dan betaal je 2400 euro extra.

Kia Sportage goedkoper dan VW Tiguan

Ook Volkswagen-liefhebbers krijgen misschien zweetdruppels op de rug als ze de prijs van de Kia Sportage onder ogen krijgen. Want de Volkswagen Tiguan, een belangrijke concurrent, is liefst 8000 euro duurder. Pas als je 50.990 euro meeneemt, krijg je van de Volkswagen-dealer een Tiguan met stekker mee.

Kia Sportage plug-in hybride uitrusting

De Kia Sportage is standaard uitgerust met onder meer een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, parkeersensoren voor en achter, klimaatbeheersing, sleutelloze toegang en een navigatiesysteem. Geinig is Kia’s In-Car Payment, waarmee je voor parkeren op straat kunt betalen. Je betaalt via het display en er hoeft geen creditcard aan te pas te komen.

De verstokte Volkswagen-rijder wordt misschien toch minder van zijn geloof gebracht, want de Tiguan PHEV is weliswaar 8000 euro duurder, maar ook rijker uitgerust. Hij heeft metallic lak, een adaptief onderstel, een draadloze telefoonoplader en een elektrisch bedienbare achterklep.

Bij de Kia Sportage moet je voor deze features algauw je heil zoeken bij duurdere versies. De klep die je met een voetbeweging opent, krijg je bijvoorbeeld pas op de DynamicPlus-line en die kost 50.795 euro. Daarmee zit je op Tiguan-niveau.

Specs Sportage en Tiguan

Met de facelift heeft Kia ook wat technische wijzigingen doorgevoerd. De motoren van de Sportage leveren nu 288 pk (was 245 pk). Het trekgewicht van de Sportage PHEV steeg van 1210 naar 1360 kilo. Dat is overigens minder dan de gewone hybride, die mag een caravan van 1510 trekken. De Tiguan heeft minder vermogen (204 pk), maar heeft wel een trekgewicht waar Kia-rijders jaloers van worden (1800 kilo).

