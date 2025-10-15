TEST: Kia dwingt Nederlandse Sportage-klanten om hybride te rijden

Tests

De Kia Sportage werd onlangs vernieuwd en staat inmiddels bij de dealer. In Nederland is-ie voortaan altijd hybride, maar er is meer aan de hand.

De Sportage is de populairste Kia in Europa, dus deze opfrisronde is zeker de moeite waard. In Nederland verkoopt de middelgrote SUV eveneens prima, maar wij kicken toch vooral op de iets compactere Niro en de elektrische EV3.

Zo herken je de Kia Sportage van 2025

Op het nieuwe front maakt de sliert ledverlichting van de koplampen voortaan een andere knik, terwijl boven de grote grille nog altijd een zwarte streep prijkt die verwijst naar de vertrouwde tijgerneusgrille. De nieuwe achterlichten zijn een slimme zet, want ze benadrukken de breedte van de auto beter. Toch kunnen huidige Sportage-­rijders opgelucht ademhalen, want ze rijden niet ineens in een verouderd model.

Achter het stuur ontdekken we nog een paar subtiele verschillen, te beginnen met het nieuwe tweespaaks stuurwiel dat we kennen uit andere moderne Kia’s. De ontwerpers van de ventilatieroosters kregen de opdracht een beetje te dimmen, dus de warme of koude lucht stroomt niet langer uit met chroom omrande Tetris-blokjes.

De toevoeging van een head-up display maakt de Sportage weer bij de tijd. Een fijne upgrade, want de projectie toont duidelijk de instructies van het navigatiesysteem en wat de rijhulpsystemen uitspoken.

Kia haalt 1700 euro van de prijs af

Kia dwingt Nederlandse Sportage-klanten om hybride te rijden, want de tegenhanger van de Volkswagen Tiguan komt alleen als volwaardige hybride en later als plug-in hybride naar ons land. De mild hybrid verdwijnt uit de prijslijst.

Dat was ook meteen de goedkoopste aandrijflijn, maar dat vangt Kia op door een voordeliger uitvoering van de Sportage Hybrid te introduceren. De ComfortLine heeft een 1700 lagere instapprijs en beschikt toch gewoon over 17-inch lichtmetaal, adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en een navigatiesysteem.

Sportage Hybrid krijgt er 29 pk bij

De elektrische hulpmotor in de Sportage Hybrid helpt de 1,6-liter viercilinder turbomotor aan een stevig vermogen: 239 pk in totaal. In vergelijking met zijn voorganger kreeg de hybride aandrijflijn er 29 pk bij en de auto sprint nu sneller naar de honderd (in 7,9 s). Met als resultaat dat er altijd genoeg kracht paraat staat om vlot op te trekken of in te halen.

Op de Duitse autobahn hebben we dan ook geen moment het gevoel dat we iemand in de weg zitten. Al kennen we uiteraard onze plek, gezien de topsnelheid van 196 km/h. De caravantrekkers op de rechterbaan worden ook op hun wenken bedient: Kia verhoogde het trekgewicht tot 1510 kg – een toename van 150 kg.

Het blijft een allemansvriend

Een belangrijk pluspunt is dat Kia ook veel bij het oude heeft gelaten. Zo prijken op het nieuwe stuur nog gewone knoppen en geen moeilijke touchvlakken. De temperatuur en de stoelverwarming bedien je eveneens met fysieke schakelaars. Het meest exotische bedieningsidee is de wisselende functie van het virtuele knoppenpaneel voor de radio en de klimaat­regeling. De vorige Sportage (en de Kia EV6) hebben dit ook en je went eraan.

Het lage dashboard versterkt het gevoel dat je hoog zit en alles goed overziet, wat bijdraagt aan het bedieningsgemak. Sowieso is het een voorspelbare auto, met een lichte besturing en een vriendelijk onderstel. ­Verkeersdrempels pakt-ie soepel verend en stevig dempend, en ondanks het hoge zwaartepunt helt de carrosserie amper over in bochten.

Eigenlijk is de Sportage Hybrid op geen fout te betrappen. Ons grootste bezwaar is slechts een kwestie van smaak: het design oogt nogal druk en een beetje oubollig als je ʼm naast de nieuwe Kia EV3, EV4 of EV5 zet. Met die modellen varen de ontwerpers van Kia een duidelijke designkoers en de Sportage ziet er nog steeds uit als een Sportage. De buurman vraagt dus niet meteen of je een nieuwe auto hebt.

Conclusie

De Kia Sportage was en blijft een allemansvriend. Het opgefriste design, het extra vermogen, het nieuwe head-up display en de lagere vanafprijs zijn welkome toevoegingen. Europese Kia-dealers zullen het druk krijgen, terwijl de Nederlandse Kia-verkopers waarschijnlijk hun handen vol hebben aan de reeks van nieuwe elektrische modellen.