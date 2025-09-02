Uit je Picanto gegroeid? Dan is deze vernieuwde Kia zonder stekker iets voor jou

Nieuws

Ben je uit je Kia Picanto gegroeid, maar wil je liever niet overstappen op een stekkerauto? Dan hebben de Koreanen goed nieuws voor jou.

De Kia Stonic heeft een opfrisbeurt gekregen. En wat voor eentje! Als de foto's ziet, lijkt het om een volledig nieuwe generatie te gaan. Toch betreft het 'slechts' een ingrijpende facelift.

Zo zijn de wielbasis en de hoogte ongewijzigd, evenals de inhoud van de bagageruimte. Niet alleen het exterieur is ingrijpend gewijzigd, ook het interieur heeft een metamorfose ondergaan.

Voor Kia-fans die nog niet willen stekkeren

De Kia Stonic is interessant voor wie een compacte auto zoekt met iets meer ruimte dan een stadsauto als de Picanto. Denk aan jonge gezinnen of automobilisten die hun eerste auto zijn ontgroeid. Voor wie (nog) geen behoefte heeft aan een plug-in, hybride of volledig elektrische auto, biedt de Stonic een conventioneel alternatief met een moderne uitstraling.

De vernieuwde Stonic biedt nog altijd keuze uit de bekende 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor, al dan niet met mild-hybride ondersteuning (115 of 100 pk). Schakelen doe je handmatig met zes versnellingen, of je kiest voor de comfortabele zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Meer autonieuws lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Vernieuwd design

Uiterlijk herken je de Stonic eigen;ijk alleen nog aan de raampartijen; zijn nog krek eender als voorheen. Maar de overige wijzigingen zijn zo ingrijpend, dat de compacte crossover er stukken frisser uitziet. Aan de voorkant valt de nieuwe ‘Star Map’ led-verlichting op, samen met een strakkere grille en sportievere bumper. De achterbumper is eveneens opnieuw vormgegeven en de achterlichten doen denken aan die van de Picanto.

Er zijn nieuwe velgdesigns beschikbaar (16 of 17 inch), en twee opvallende kleuren doen hun intrede: Adventurous Green en Yacht Blue. Vooral in GT-Line-uitvoering oogt de Stonic verrassend stoer.

Van degelijk naar modern

Binnenin is de upgrade nog beter te zien. Waar het interieur eerst vooral degelijk was, is het nu flink gemoderniseerd. Blikvanger is het nieuwe, panoramische scherm: twee gekoppelde displays van elk 12,3 inch, die samen zorgen voor een volledig digitale cockpit met een hoogwaardig infotainmentsysteem.

Fysieke knoppen hebben deels plaatsgemaakt voor een Multimode Touch Display, waarmee je kun wisselen tussen klimaatbediening en mediakeuze. Leuk, maar toch minder praktisch dan aparte knoppen per systeem. Verder zien we een vernieuwd stuurwiel, een strakkere pook, sfeerverlichting en handige features zoals USB-C-poorten, draadloos opladen en zelfs een digitale autosleutel via je smartphone of smartwatch.

Volwassen alternatief voor de Picanto

De vernieuwde Kia Stonic blijft trouw aan zijn compacte afmetingen en gebruiksvriendelijke karakter, maar heeft duidelijk meer uitstraling gekregen. En op infotainmentgebied is de auto flink gemoderniseerd.

Voor Kia-fans die de Picanto zijn ontgroeid, maar geen zin hebben in laadpassen en kabels, is de Stonic de logische keuze. Dan halen ze een veel moderner ogende auto in huis dan de huidige Stonic, die al sinds 2017 meegaat en in 2020 een lichte facelift onderging.

Stonic in Nederland

Kia doet het al jaren erg goed in Nederland, en dit jaar zijn de Koreanen tot dusver zelfs het populairste merk van het land. De Kia Stonic is nooit de bestseller geweest van Kia. Wel draagt hij al jaren stilletjes bij aan het succes. Sinds 2019 is het model al goed geweest voor minstens 2000 verkopen per jaar in Nederland. In 2021 beleefde de Stonic zijn beste Nederlandse jaar met 3116 verkopen.

In de eerste acht maanden van 2025 ging de op leeftijd rakende Stonic al 1731 keer over de toonbank, waardoor de kans groot is dat ook dit jaar de 2000 wordt gehaald. Met deze ingrijpende facelift hoopt Kia het succes van de Stonic nog even te kunnen rekken.