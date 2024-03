Met deze private lease aanbieding rijd je al vanaf 329 euro in deze compacte suv

Nieuws

Kia is een van de populairste merken van Nederland, en de Kia Stonic is de compacte suv van de Zuid-Koreanen. Door deze private lease aanbieding uit onze handige private lease vergelijker kun je de Stonic al bestellen vanaf 329 euro!

Private lease maakt autorijden eenvoudig en zorgeloos met een vaste maandprijs voor een nieuwe auto. Inclusief de kosten van afschrijving, belasting, verzekering en onderhoud. Het neemt de kopzorgen van de aankoop weg, biedt financiële duidelijkheid en zorgt dat je enkel voor de brandstof betaalt. Zo rij je zorgeloos in een nieuwe auto, zonder onverwachte uitgaven.

Met de huidige aanbieding private lease je de Kia Stonic al vanaf een scherpe maandprijs van 329 euro. Daarmee is de Stonic veruit de goedkoopste suv uit onze private lease vergelijker. Hieronder tonen we de technische specificaties van de Stonic en behandelen we enkele voordelen en nadelen van de auto. De Kia Stonic private lease je via Auto Review.

Kia Stonic in een notendop

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Specificaties

Vermogen (pk) 100 Koppel (Nm) 172 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 0-100 sprint (seconden) 10,7 Bagageruimte (liter) 352 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 120

Pluspunten



+ Goedkoopste suv uit de vergelijker

+ Relatief zuinig

+ Gebruiksvriendelijk en ergonomie op orde

Minpunten

- Stuurt vrij gevoelloos

- Niet heel ruim

- Interieur met veel hard plastic



Kia Stonic ComfortLine

De instapper van de Kia Stonic heet de Stonic ComfortLine. Al vanaf dit uitrustingsniveau is de compacte suv rijk uitgerust:

Cruisecontrol

Airconditioning

15-inch stalen velgen

Parkeersensoren achter en achteruitrijcamera

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen

Stemherkenningssysteem

Start-/stopsysteem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,7-inch digitaal instrumentarium

Kia Stonic private lease

De Kia Stonic is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Stonic private lease prijzen.

De Kia Stonic is voor een scherpe maandprijs beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever een ander model? Neem dan nog eens een kijkje op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je breed assortiment auto’s, waaronder de goedkope Kia Picanto.