TEST Volkswagen T-Cross, Renault Captur, Kia Stonic, Audi Q2: hoe een kleine suv toch groot kan zijn

De Volkswagen T-Cross meet van bumper tot bumper 4,10 meter. Dat is welgeteld 3 centimeter meer dan de Volkswagen Polo. Dat een T-Cross een stuk groter oogt en zijn inzittenden bovendien meer bewegingsvrijheid biedt, is te danken aan zijn 13 centimeter grotere hoogte.



Verhuizen? De Volkswagen T-Cross is je vriend

Ook vergeleken met zijn directe tegenstanders in deze test doet de T-Cross het goed. En niet alleen vanwege de beschikbare kubieke centimeters. Ook zijn in delen verschuifbare achterbank is een pluspunt. Met de achterbank in de passagiersstand, biedt hij een bagageruimte van 455 liter.



Wie regelmatig met vier personen en bijbehorende bagage onderweg is, heeft aan de T-Cross een fijne kameraad. Voor volbepakte ritjes naar de gemeentewerf of van de blauw-gele meubelgigant naar huis, beschik je over 1281 liter aan laadruimte. Zo nodig kun je ook de leuning van de bijrijdersstoel platleggen. Wanneer we op de achterbank plaatsnemen, valt op hoe diep de voetenbak is. Het doet ons denken aan de aloude Audi A2. Daarin kon je ook zo lekker rechtop zitten.



Renault Captur is de grootste, maar ...

De Renault Captur meet 4,23 meter in de lengte en 1,80 meter in de breedte en is daarmee de grootste van het kwartet. Aan de binnenkant zou je dat niet zeggen. Renault heeft de deurpanelen van een dikke laag bekledingsmateriaal voorzien en de optionele ‘zwevende’ middenconsole met de fancy keuzehendel neemt eveneens veel ruimte in. Als je een beetje uit de kluiten gewassen bent, wordt dat geheid knietje vrijen - of je wilt of niet.

Kia Stonic vs. Audi Q2: hard tegen zacht

Over de opbergruime voor losse spullen van de Renault Captur hebben we dan weer geen klachten. Toch is het al met al best opmerkelijk dat de grote Captur niet of nauwelijks meer bewegingsvrijheid biedt dan de compacte Kia Stonic. Desondanks worden we niet laaiend enthousiast van het Koreaanse interieur.



De Kia steekt strak in elkaar, maar net als in de Volkswagen hebben harde kunststoffen wel erg de overhand. In de Renault en de Audi is duidelijk meer liefde - en geld - in de afwerking gestoken. Anders dan bij de Renault, gaan de mooiere bekledingsmaterialen bij de Audi niet ten koste van de ruimte. Daarnaast pakt de Q2 punten met zijn hoge trekgewicht; hij mag een geremde aanhanger van 1500 kilo op sleeptouw nemen. Dat is serieus veel in deze klasse.



Forse prijsverschillen compacte suv's

Ook serieus veel is het aantal euro's dat je voor een Audi Q2 35 TFSI S tronic (150 pk) moet neertellen: het begint bij 41.106 euro. De Kia Stonic 1.0 T-GDI met automaat is het andere uiterste. Je hebt hem vanaf 27.095 euro. Met een vanafprijs van 32.800 euro vormt de Renault Captur TCe 140 EDC Intens (140 pk) een gulden tussenweg. De Volkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG-7 Life (110 pk) zit daar met 32.590 dichtbij.

De volledige vergelijkende test van deze auto's staat in Auto Review 4/2022. Daarin vind je alle meetgegevens, scores, prestaties en de gedetailleerde prijsopbouw.