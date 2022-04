TEST Audi Q2, Kia Stonic, Renault Captur, Volkswagen T-Cross: hoe een strenge meesteres rijplezier kan verpesten

De wereldwijde automarkt is in de ban van de suv en de crossover. In Nederland ligt dat genuanceerder. Als we naar de verkoop­cijfers over 2021 kijken, zien we dat de Nederlander nog niet is afgekickt van de traditionele hatchback. Al verschilt dat sterk per merk. Bij de compacte suv’s deed best­seller Renault Captur (5231 stuks) het in 2021 beter dan de Renault Clio (4587). Maar de Volkswagen T-Cross (2494) was geen partij voor de Volkswagen Polo (8009). Hoe anders is dat bij Kia! Daar stelde de Stonic (3116) de Rio (545) veruit in de schaduw. Bij Audi geldt juist weer het omgekeerde de Q2 (965) liep duidelijk achter op de Audi A1 (1359).

Met die cijfers in het achterhoofd, kunnen we nauwelijks wachten om met de auto’s op pad te gaan. Heeft de Nederlandse autokoper het bij het rechte eind? Zetten wij bij de beoordeling van de rijeigenschappen ook de ­Captur op één, de Stonic op twee, de T-Cross op drie en de Q2 op vier? Dat is maar de vraag. We zetten nullen op het scorebord, geven een scheidsrechtersbal en bieden alle kandidaten de mogelijkheid om maximaal te scoren. Aftrappen maar!

Tijdens een test van compacte auto’s met turbomotoren, verwachten we een klein feestje op het testcircuit. Maar wat blijkt, de meeste kandidaten gedragen zich als makke lammetjes. Zo doet de Volkswagen T-Cross eigenlijk niks fout. Ook bij hoge bochtsnelheden doet hij keurig zijn ding. De besturing en het onderstel laten de bestuurder nooit in het ongewisse. Op de grenzen van de grip hebben ze geen verraderlijke trucs in petto.

Ook de Kia Stonic schotelt ons geen vervelende verrassingen voor, al bieden de besturing en de reminstallatie wat te weinig gevoel. Daardoor is het niet altijd even gemakkelijk om hem elke ronde via de ideale lijnen over het circuit te sturen. Als je een keer te hard een bocht instuurt, schuift de auto vroegtijdig over zijn voorwielen naar buiten. En ga je bij het verlaten van de bocht te snel op het gas, dan laat het binnenste voorwiel je kermend weten dat-ie je gedrag afkeurt.

‘Dynamiek’ mag dan een Frans leenwoord zijn, het is niet bedacht door de Renault ­Captur. Het ESP gedraagt zich als een strenge meesteres met een kort lontje. Elk sprankje sportiviteit wordt met een geraffineerd tikje van de liniaal de kop indrukt. Vooral op de slalom is dit duidelijk merkbaar. Die wordt heel veilig, maar ook vrij traag afgewerkt.

Hoewel de Audi Q2 maar 10 pk meer heeft dan de Renault Captur, is het op het testcircuit een totaal andere auto. Met het adaptieve onderstel in de sportstand duikt hij gretig de bocht in. Daarbij krijgt hij steun van de passief meesturende achteras. Omdat de besturing en de reminstallatie duidelijk laten merken wat er allemaal mogelijk is, durf je de snelheid op een bochtig traject steeds verder op te voeren. Ook met een deels buiten werking gesteld stabiliteitssysteem. Nog voordat we de punten allemaal op een rijtje te hebben, is wel duidelijk dat de Audi de best rijdende auto is.

De volledige vergelijking lees je in Auto Review 4/2022, inclusief alle metingen op het gebied van prestaties, verbruik en ruimte.