Waarom je in plaats van private lease beter een van deze 5 auto's kunt kopen

Private lease is razend populair. Maar is het wel zo voordelig? Ook een goedkope private-leaseauto met airco kost zomaar 250 euro per maand. Dat betekent dat je over een leasetermijn van vijf jaar 15.000 euro kwijt bent. Voor dat geld kun je op Marktplaats.nl ook een mooie jonge tweedehands auto vinden.

De afgelopen jaren is private lease razend populair geworden. Dat begrijpen we best. Nieuwe auto's zijn gewoon heel duur. Voor minder dan 15.000 euro is er bijna niets te koop. De goedkoopste nieuwe auto van Nederland is de Mitsubishi Space Star. Voor 13.990 euro biedt deze A-segmenter weliswaar relatief veel ruimte en elektrisch bediende zijruiten voorin, maar geen centrale vergrendeling, airco, radio, hoedenplank of licht­metalen wielen. Wil je een auto die een completere uitrusting biedt, dan moet je algauw tegen de 16 mille neertellen. Dat heeft niet iedereen in zijn oude sok.

Overzichtelijke autokosten met private lease



Wie desondanks per se in een nieuwe auto wil rijden, kan voor een vast bedrag per maand een private-leasecontract afsluiten. Over dure service­beurten en ­reparaties hoef je je geen zorgen te maken, want die zijn allemaal in het leasebedrag opge­nomen. Alleen de brand­stofkosten komen er nog bij, maar die heb je grotendeels in eigen hand.

Nadelen private lease



Maar rijd je meer dan 10.000 of 15.000 kilometer per jaar, dan schiet het leasetarief met tientjes per maand omhoog. Een tweede nadeel van private lease is van geheel andere aard. Tot voor kort werd slechts 65 procent van het totale leasebedrag bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel geregistreerd, maar sinds april dit jaar is dat 100 procent. Dat kan bij het aanvragen van een hypotheek zomaar een ton schelen! Een alternatief is een auto-abonnement, zoals bijvoorbeeld Lynk&Co dat aanbiedt. Flexibeler dan de meeste private-leasecontracten, maar zeker niet goedkoop. Maandbedragen van minimaal 500 euro zijn geen uitzondering.

Instaptarief private lease vaak voor uitgeklede auto's



De instapbedragen die je in advertenties voor private lease voorbij ziet komen, gelden meestal voor karige standaardmodellen en voor een periode van minimaal vijf jaar. Per jaar mag je meestal niet meer dan 10.000, of zelfs 5000 kilometer rijden.

Kortere private leaseperiode duwt maandlasten omhoog



Krijg jij elke drie jaar de autokriebels? Jammer voor je, want een twee jaar kortere lease­termijn duwt het tarief met 40 tot 50 euro per maand omhoog. Niet zo gek dus, dat veel ­mensen voor een looptijd van vijf jaar kiezen en in totaal zomaar 15.000 euro ‘verleasen’. Zorgeloos, dat wel, maar na vijf jaar sta je ook met lege handen. Terwijl een ­occasion van 15.000 euro over vijf jaar waarschijnlijk nog minimaal 7500 euro opbrengt.

Geen instappertjes

Met die overwegingen in het achterhoofd gingen wij op Marktplaats.nl op zoek naar jonge occasions met een vraagprijs van maximaal 15.000 euro. Instappers uit het ­A-segment sloegen we over. Auto’s met meer dan 200.000 kilometer ­vielen ook buiten de boot, net als de impopulaire diesels.

Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline - 2017 - 78.995 km - € 14.999

In de lijst van bestverkochte nieuwe auto’s moet je tegenwoordig ver naar onderen scrollen om de Volkswagen Golf te vinden. Op de occasionmarkt is dat een heel ander verhaal; daar is die goeie ouwe Golf nog altijd razend populair. De zevende generatie is wat ons betreft de fijnste. Hij is comfortabel en ruim, en van de ellende met distributiekettingen heeft de Golf 7 geen last meer. Vergeleken met de huidige Volkswagen Golf is-ie ietsje onzuiniger en heeft-ie een minder geavanceerd multimediasysteem. Daar zet deze Volkswagen Golf 7 mooiere interieurmaterialen, een gebruiksvriendelijker bediening en een lager wegen­belastingtarief tegenover. Onder de motorkap vind je een kleine driecilinder motor (110 pk), die verrassend goed presteert, al is het natuurlijk geen GTI. Met de uitrusting is helemaal niks mis: navigatie, stoelverwarming, led-verlichting, adaptieve cruisecontrol en smartphone-integratie zijn allemaal aanwezig. En check nu dat private lease-autootje eens ...

+ Dijk van een Golf, mooie uitrusting

- Nogal grijs



Renault Clio TCe 100 Zen - 2020 - 40.890 km - € 14.350

Op het eerste gezicht lijkt de huidige Renault Clio misschien nog sterk op zijn voorganger. Maar ga je erin zitten en maak je een proefrit, dan merk je al snel grote verschillen. De materialen in het interieur zijn er met sprongen op vooruitgegaan en hetzelfde geldt voor het geluidscomfort. En wat dacht je van standaard spoorassistentie en een digitaal dashboard? Daarmee troeft-ie de Golf af. En terwijl de Duitser lijkt te zijn getekend door een strenge meneer die voor de gelegenheid zijn scherpste potlood en zijn nieuwste liniaal uit zijn tekendoos heeft gevist, verleidt de Fransman je met wufte heupen, een vrolijk neusje en spannende led-koplampen. Onder de streep is de Clio wel minder ruim, bovendien is de Zen-versie niet de meest luxe versie. Hij mist bijvoorbeeld ingebouwde navigatie, maar met smartphone-­integratie kun je Google Maps wel op het infotainment­scherm toveren. En qua leeftijd en kilometerstand is deze Clio bijna nieuw. Het goede nieuws is dat er meer frisse Renaults Clio te koop staan.

+ Bijna nieuwe auto voor een nette prijs

- Interieur Intens-uitvoering is mooier



Mazda MX-5 1.8 Silver Edition - 2014 - 158.614 km - € 12.940

Als je voor niet al te veel geld een stoer autootje wilt private leasen, dan kun je kiezen voor de nieuwe Toyota Aygo X. Met zijn standaard 17-inch wielen en zwarte wielkastranden oogt-ie lekker brutaal. Jammer dat de achterbank zo krap is. Neem jij toch nooit achterpassagiers mee? Waarom ga je dan niet voor een écht stoere kar, zoals een Mazda MX-5? Oké, je rijdt niet nieuw, maar ook dit Japanse sport­wagentje staat bekend om zijn hoge betrouwbaarheid. Maak je je zorgen om het benzineverbruik? Tja, de 126 pk sterke viercilinder motor van de MX-5 is niet zo zuinig als de driepitter van de Aygo X, maar een gemiddelde van 1 op 14 is haalbaar. De Mazda MX-5 van deze generatie (NC) is dan ook maar 100 kilo zwaarder dan de Toyota Aygo X. Dat houdt de wegenbelasting laag en draagt bij aan het heerlijke rijgedrag. Bang voor de winter? Onnodig, de stoelverwarming voorkomt koude billen en desnoods koop je er een hardtop bij. We garanderen dat je geen moment spijt krijgt van je aankoop. Zeker niet als je weet hoe duur een nieuwe MX-5 inmiddels is.

+ Toppunt van rijplezier voor betaalbare prijs

- Ongeschikt voor lange bestuurders



Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125 pk - 2018 - 71.589 km - € 14.950

Een Ford Focus Wagon is als die wat saai ogende collega van de administratie die tijdens een personeelsborrel ineens onwijs grappig blijkt te zijn. Die op de bar de lambada danst en een perfecte Elvis-imitatie weggeeft. Want onder de degelijke looks van de Ford Focus Wagon gaat een ware entertainer schuil. Wanneer je met het hele gezin richting de vakantie­bestemming rijdt, geniet iedereen van de overvloedige ruimte en het fijne comfort. Je zakelijk ingestelde partner is vooral blij met het lage benzineverbruik en het ingebouwde navigatiesysteem. Je neemt de schouderklopjes vanwege je verstandige keus glimlachend in ontvangst. Maar wanneer je iedereen op de camping hebt afgezet, ‘moet je nog even naar het dorp om een pak yoghurt te halen’. Op de bochtige bergweggetjes geniet jij van het kleverige onderstel, de messcherpe besturing en de flitsend schakelende zesbak. Wedden dat je de yoghurt bij terugkomst niet meer hoeft te schudden?

+ Heerlijk sturende ruimtereus ...

- ... met de uitstraling van een boekhouder



Kia Stonic 1.2 MPi Comfort PlusLine - 2018 - 88.479 km - € 14.945

Kijk, dat wil je als occasionkoper, een auto met een degelijke garantie. Want als het goed is, vergoedt Kia nog drie jaar lang (tot 150.000 km) onverhoopte defecten van deze vier jaar oude, origineel Nederlandse Kia Stonic. De nieuwe eigenaar staan op reparatiegebied dus geen spannende dingen te wachten. Ook niet als het om de prestaties van de turboloze 1.2 gaat, trouwens. Die kunnen we hoogstens een voldoende geven en hetzelfde geldt voor het veercomfort. De besturing van de Kia Stonic is dan weer communicatiever dan je denkt en de bestuurdersstoel laat zich in een sportief lage stand zetten. Snelheid en sensatie moet je er zelf bij denken. In de kofferbak kun je 352 liter bagage kwijt en de hoofd­ruimte achterin is best oké. Duimpje voor de uitrusting; navigatie, cruise­control, een achteruitrijcamera en smart­phone-integratie zijn allemaal aan boord. Maar wat is het jammer dat de eerste eigenaar niet voor een spannender kleurtje heeft gekozen.

+ Garantie, prima uitrusting

- Matige prestaties, saaie kleurstelling



