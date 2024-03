Voor minder dan 250 euro rijd je al in de populairste private lease auto van Nederland

Nieuws

De Kia Picanto is de populairste private lease auto van Nederland, en door deze private lease aanbieding is het vanaf vandaag ook de goedkoopste auto uit onze private lease vergelijker. Al vanaf 249 euro private lease je de Kia Picanto via Auto Review!

Private lease betekent gemak met een helder kostenplaatje. Voor een vast maandtarief rijd je in een nieuwe auto, inclusief alle kosten voor afschrijving, belasting, verzekering en onderhoud. Zo kom je niet voor financiële verrassingen te staan.

Door deze private lease aanbieding is de Kia Picanto al vanaf 249 euro per maand beschikbaar. Daarvoor krijg je ook nog eens een auto die grondig is gefacelift. We noemen enkele belangrijke technische specificaties en de voor- en nadelen van deze auto. De Kia Picanto private lease je via Auto Review.

Kia Picanto in een notendop

Specificaties

Vermogen (pk) 67 Koppel (Nm) 96 Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint (seconden) 14,6 Bagageruimte (liter) 255 Draaicirkel (meter) 9,4 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 110

Pluspunten



+ Goedkoopste auto uit de vergelijker

+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto|

+ Interieur is verrassend ruim

+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk

Minpunten

- Alleen beschikbaar als vierzitter

- Motor is rumoerig

- Niet beschikbaar met elektrificatie

Kia Picanto DynamicLine

Je bestelt de Kia Picanto vanaf het DynamicLine-uitrustingsniveau. Al met de standaarduitrusting is de Picanto voor een stadsauto rijk uitgerust:

Cruisecontrol

Airconditioning

14 inch stalen velgen

Reservewiel (thuiskomer)

Achteruitrijcamera

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,7 inch digitaal instrumentarium

Kia Picanto private lease

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

Je kunt een gefacelifte Kia Picanto private leasen via Auto Review. Heb je toch liever een andere auto, kijk dan verder op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment van auto's.