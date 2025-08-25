Zo maken Hyundai en Kia een vuist tegen China

Nieuws

China speelt een dominante rol bij de productie van elektrische auto's en accupakketten. Hyundai en Kia zijn hier klaar mee en gaan vol in de aanval.

Maar liefst 70 procent van de wereldwijde EV-productie vindt in China plaats. Hyundai en Kia zijn hier niet blij mee. Daarom bundelen ze hun krachten met de drie grootste batterijbouwers van Zuid-Korea: LG Energy Solution, Samsung SDI en SK On. Samen willen de Koreaanse bedrijven de Chinese dominantie op het gebied van elektrische auto's en batterijpakketten doorbreken.

Nationale strijd

Tijdens een bijeenkomst op het R&D-centrum van Hyundai in Namyang werd de samenwerking officieel aangekondigd. Het doel? De ontwikkeling van veiliger en efficiëntere accu's versnellen én de concurrentiepositie van Zuid-Korea versterken. “De wereldwijde EV-markt is een nationale strijd geworden”, waarschuwde LG-topman Kim Dong-myung tijdens het evenement.

De alliantie richt zich op vijf strategische pijlers: veiligheidspatenten, digitale batterijpaspoorten, ontwerp- en productiekwaliteit, en technologie om accubranden beter te bestrijden. Elk bedrijf brengt zijn eigen expertise mee, van accucellen tot voertuigplatforms, om de volgende generatie EV’s veiliger én concurrerender te maken.

LFP-batterij als alternatief

De samenwerking komt niet uit de lucht vallen. In september startten Hyundai en Kia al met de ontwikkeling van goedkopere lithium-ijzerfosfaatbatterijen (LFP), een direct antwoord op de populaire blade-accu van de Chinese fabrikant BYD. Met het nieuwe verbond willen de Zuid-Koreaanse bedrijven hun afhankelijkheid van Chinese accutechnologie verkleinen.

Of de samenwerking daadwerkelijk leidt tot een sterkere internationale positie, moet de komende jaren blijken. Wel markeert het een duidelijke koerswijziging: in plaats van ieder voor zich, kiezen Koreaanse autobouwers en batterijproducenten nu voor gezamenlijke innovatie.

