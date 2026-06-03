Tesla-schaamte voorbij: ze zijn niet aan te slepen (en niet alleen in Nederland)

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In 2025 leek het erop dat de Europese autokoper klaar was met Tesla, en vooral met de fratsen van Elon Musk. Maar dit jaar stijgen de verkopen vrijwel overal, en niet zo'n beetje ook.

Toen de Nederlandse verkoopcijfers van mei 2026 bekend werden gemaakt, voerden twee Tesla-modellen de lijst van elektrische auto's aan. Bovenaan stond de Model Y, op de tweede plaats volgde de Model 3. Overall hoefden beide Tesla's alleen de stokoude Kia Picanto voor zich te dulden. Van Tesla-schaamte is in Nederland dus absoluut geen sprake. En we zijn niet het enige land dat sans gêne Elon Musk nog rijker maakt.

Zo hebben de Fransen zich in mei 2026 weer massaal op Tesla gestort. Het aantal geregistreerde Tesla's nam vergeleken met een jaar eerder toe met 655 procent, tot een aantal van 5446 auto’s. Ook in Noorwegen had Tesla het afgelopen maand druk. Het aantal registraties steeg met 29 procent tot 3345 auto’s.

En dan zijn we er nog niet, want ook in andere Europese landen groeide Tesla flink. In Denemarken steeg het aantal registraties met 136 procent tot 1750 auto’s, in Spanje met 113 procent tot 1690 auto’s, in Portugal met 349 procent tot 1463 auto’s en in Zweden met 71 procent tot 858 auto’s.

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Italië keert Tesla (een beetje) de rug toe

Italië is een van de weinige landen waar de verkoopaantallen van Tesla vorige maand lager lagen dan in 2025; het aandeel daalde met 23,5 procent tot 654 auto’s. Over de eerste vijf maanden van het jaar lag de verkoop er ruim 15 procent hoger dan in 2025.

Het Europese marktaandeel van Tesla neemt wel af volgens persbureau Reuters. Maar het merk profiteert flink van de sterkere vraag naar elektrische auto's. Die groei wordt volgens ING Research vooral aangejaagd door de snelle opmars van elektrische auto’s in Scandinavië en een inhaalslag in achterblijvende markten zoals Spanje. In zijn persbericht meldt Reuters dat Tesla sterk leunt op zijn prijsstrategie (veel voor weinig) en ruime productiecapaciteit (onder meer in de Berlijnse Gigafactory).

Groot-Brittannië en Duitsland, de grootste automarkten van Europa, hebben hun cijfers nog niet bekendgemaakt.

Tesla verkoopdip was tijdelijk

Tesla, gemeten naar beurswaarde de waardevolste autofabrikant ter wereld, verloor in 2025 bijna de helft van zijn Europese marktaandeel. Dat kwam door een combinatie van toenemende concurrentie (vooral van Chinese merken), het gebrek aan nieuwe modellen en de reactie op de politieke standpunten van topman Elon Musk.

Aan alle drie is helemaal niets veranderd. Er komen alleen maar Chinese concurrenten bij, Tesla heeft nog steeds geen nieuw model uitgebracht en Elon Musk is niet veranderd in Moeder Theresa. De Europese koper gaat dus eerder voor pegels dan voor principes ...