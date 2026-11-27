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Staat de accumeter van een elektrische auto op nul, dan verwacht je dat hij stilvalt. Toch reed een nieuwe, grote SUV in een test daarna nog verrassend lang door.

De test komt van Out of Spec Testing, een Amerikaans YouTube-kanaal dat elektrische auto's tot het uiterste test. Op een afgesloten circuit begon de proef bij een accucapaciteit van nog slechts 4 procent. De auto vroeg de bestuurder toen al om zo snel mogelijk te laden, maar die reed eigenwijs gewoon door. Pas bij 2 procent ging het vermogen omlaag, van zo'n 455 naar ongeveer 355 pk.

Bron: Out of Spec Testing

Schildpad op het dashboard

Ook toen de meter op 0 procent sprong, bleef de SUV nog tussen de 55 en 90 km/h rijden. Wel verscheen er een schildpadje op het dashboard, met de waarschuwing om niet hard op te trekken en niet in te halen. Na 13,5 kilometer had de auto al bijna 3 kWh uit de 'lege' accu gehaald. Pas na zo'n 17 kilometer reageerde hij niet meer op het gaspedaal en begon hij uit te rollen.

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Na een herstart nog verder

Daarmee was de test nog niet voorbij. De testrijders startten de auto opnieuw, die opnieuw met snelheden tot zo'n 90 km/h reed. Pas toen er in totaal 7,4 kWh uit de reserve was gehaald, viel de SUV definitief stil en zette hij zichzelf in de parkeerstand. Op dat moment had hij ruim 35 kilometer gereden sinds de accumeter op nul stond. Een tweede herstart lukte niet meer.

Flinke buffer achter de hand

De auto in kwestie is de BMW iX5, de eerste elektrische versie van de BMW X5 en de eerste elektrische BMW die in de Verenigde Staten wordt gebouwd. Volgens BMW is van de accu 141 kWh bruikbaar, maar na '0 procent' bleek er in de test nog 7,4 kWh uit de batterij te halen. BMW houdt dus een flinke buffer achter de hand.

Dat is fijn om te weten, maar geen reden om erop te rekenen. Het ging om een exemplaar uit de voorproductie, en de reservecapaciteit is bedoeld om je bij een laadpaal te krijgen, niet om er een gewoonte van te maken. Met een volle accu heeft de iX5 die reserve ook niet nodig: volgens de officiële Europese verbruikstest WLTP komt hij tot maar liefst 845 kilometer ver.

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