Mooiste compacte middenklasser krijgt facelift

Toen de Peugeot 308 in 2021 op de markt kwam, vonden we hem de mooiste compacte middenklasser. Bij de nu gepresenteerde facelift van 2025 verandert er niet zoveel. Sterkste punt blijft de keuze in motoren: hybride, plug-in hybride én volledig elektrisch.

De Peugeot 308 werd in 2021 onthuld en krijgt na vier jaar keurig zijn facelift - geheel volgens de ongeschreven wetten in de autowereld. Die facelift is niet al te ingrijpend en geldt zowel voor de vijfdeurs hatchback als de stationwagon.

Vooral de grille – uitgevoerd in de kleur van de carrosserie - is aardig verbouwd. De elementen in het midden zijn op alle nieuwe 308’s verder uit elkaar geplaatst, terwijl ze naar de zijkanten steeds dichter bij elkaar staan. Zo past de 308 weer beter tussen de nieuwe modellen, die ook zo’n grille hebben.

We zien bij de Peugeot 308 een paar typische trends die je bij alle automerken ziet:

Verlicht logo (op GT Line)

Led-verlichting over de volle breedte van de auto. Al doet Peugeot het stijlvol: geen grote balk, maar afzonderlijke lichten. De verticale led-balk die bij de oude 308 zo prominent aanwezig was, is verdwenen

Verder komen we de usual suspects bij een facelift tegen: nieuwe wielen, nieuwe kleuren blauw. Binnenin zijn het kleine stuur en het hoog geplaatste instrumentarium bekende kost.

Peugeot 308 elektrisch en hybride

Motorisch kun je met de 308 alle kanten op, wat ook voor de facelift al zo was. Hij is er als hybrid, plug-in hybrid en helemaal elektrisch. Bij de EV verandert er iets: hij is nu uitgerust met een voorbereiding voor de V2L-functie (Vehicle-to-Load). Daardoor kun je met stroom van de auto je elektrische fiets opladen. De motor met 156 pk is er nog steeds, maar de actieradius is dankzij een iets groter batterijpakket vergroot van 416 naar 450 kilometer.

Wil je een plug-in hybride, dan heb je nog maar één optie en kies je de 1.6 Plug-in Hybrid 195. De elektromotor (125 pk) en de benzinemotor (150 pk) leveren samen 195 pk, net als bij de oude 308. Ook de actieradius van 85 kilometer is hetzelfde. De versie met 180 pk keert niet terug.

Tot slot is er de 308 Hybrid, met een 145 pk sterke benzinemotor en een zestraps transmissie met dubbele koppeling. Ook dat is een oude bekende.

Nadelen Peugeot 308

Uiterlijk zijn we altijd gecharmeerd geweest van de Peugeot 308. Maar voor die schoonheid betaal je met een krappe ruimte op de achterbank. Bovendien mag de elektrische 308 geen caravan trekken. Daar staan een fraai afgewerkt dashboard en Frans zitcomfort met heerlijke stoelen tegenover.

Peugeot 308 prijs

Helaas heeft Peugeot nog geen prijzen gemeld voor de gefacelifte 308 en 308 SW. Wel weten we dat beide modellen eind 2025 leverbaar zijn. Waarschijnlijk zal het verschil met de huidige prijzen niet groot zijn. Dit zijn nu nog de prijzen van het oude model:

Hybrid 145 35.580 euro

Plug-in Hybrid 195 42.090 euro

e-308 39.050 euro

De 308 SW is gemiddeld zo’n 1300 euro duurder.