Review: waarom de minst krachtige Peugeot 308 juist de slimste keuze is

Door de overvloedige vraag naar SUV’s, sterven de traditionele hatchbacks en stationwagons langzaam maar zeker uit. Stellantis is echter een van de autoproducenten die nog stoïcijns doorzet. De Peugeot 308 krijgt namelijk een opfrisbeurt. De Fransman is evenals zijn voorganger erg fraai, maar is het ook een goede auto?

Wat valt op aan de nieuwe Peugeot 308?

De vernieuwde 308 herken je vooral aan zijn bijgepunte front. Het model moet mee met de tijd en krijgt daarom de herkenbare grille met kunststof delen in de lakkleur die we eerder ook al zagen op de 408, 3008 en 5008.

Ook de dagrijverlichting is meegenomen en bestaat nu uit het bekende drie-klauwen-lichtsignatuur. Hiertussen vind je een doorlopende lichtbalk in de vorm van meerdere led-streepjes. Onder het geheel zitten de daadwerkelijke koplampen. Als je heel trots bent op je Peugeot, word je heel blij van de optie voor een verlicht merklogo. De 308 is de eerste auto van het merk met deze vorm van opschepperij.

Ook de achterzijde is aangepast, met vernieuwde verlichting en een donkere sierstrip over de breedte van de auto. Ook zijn er twee nieuwe lakkleuren te bestellen. Lagoa Blue voor de hatchback en Ingaro Blue voor de stationwagon.

Over de carrosserievarianten gesproken: de traditionele hatchback en stationwagon zijn een uitstervend ras in Europa. Klanten blijven maar schreeuwen om SUV’s en crossovers, waardoor meerdere merken het segment al hebben verlaten. Denk bijvoorbeeld aan auto’s als de Ford Focus en Renault Megane.

Toch werden er in 2024 evengoed zo’n 1,5 miljoen hatchbacks en stationwagons verkocht in Europa, en met steeds minder concurrentie ziet Peugeot nog wel heil in de 308. Het model is nummer 6 in het segment, dus genoeg reden voor het merk om met een vernieuwde versie op de proppen te komen.

Wat is goed aan de Peugeot 308?

Allereerst is het fijn dat je in de huidige SUV-gedomineerde markt nog in een relatief ruime auto laag kunt zitten. Het stuurgevoel is trefzeker en met het juiste gevoel. Niet te scherp, maar ook zeker niet te loom. Een stuk beter dan dat je in de gemiddelde crossover of SUV krijgt voorgeschoteld.

Een ander sterk punt van de 308 is dat er voor ieder wat wils is wat betreft de aandrijflijn. Peugeot Nederland heeft de hoogste verwachtingen van de volledig elektrische variant (450 km), maar als je daar toch nog niet aan toe bent, kun je ook stekkeren met de PHEV. Die heeft een EV-range van 85 km - genoeg voor de meeste dagelijkse ritjes. Als je langere trips maakt, kun je terugvallen op de 1,6 liter-viercilinder.

Wil je helemaal niet stekkeren? Ook dan kun je bij de Peugeot 308 terecht, want er is ook nog een mild hybride-variant beschikbaar. Daar hoef je alleen benzine in te gooien.

Buiten de uitgebreide aandrijflijnkeuze, heeft Peugeot ook op een andere manier aan zijn klanten gedacht. Onder het touchscreen vind je een rij fysieke (draai)knoppen, waarvan de meest linkse met een afbeelding van een auto erop de belangrijkste is (zie foto links). Als je deze indrukt zet je namelijk in één keer alle vanuit de EU-verplichte irritante waarschuwingssystemen uit.

Verder voelt het interieur van de GT-uitvoering waarin wij rijden premium aan. Peugeot heeft kosten nog moeite gespaard en mooie materialen gebruikt voor het dashboard, de stoelen en ook de middenconsole. Het kleine vlak pianolak rondom de twee beeldschermen vergeven we de Fransen.

Tot slot iets wat niet zozeer over de auto maar eerder over de producent gaat: Stellantis biedt tegenwoordig tot wel acht jaar garantie aan.

Wat kan beter aan de Peugeot 308?

Dat er volop keuze aan aandrijflijnen is, is erg fijn. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat de Peugeot 308 in geen enkele uitvoering echt uitblinkt. Opvallend genoeg is het de mild-hybrid die het fijnste rijdt. Hij heeft het minste vermogen, maar het is ook by far de lichtste van het trio. Dat maakt de auto veel lichtvoetiger dan zijn broers.

Vooral de elektrische variant voelt nogal loom aan. Het gebrek aan motorgeluid verraadt dat je met de EV onderweg bent, maar de acceleratie is niet ‘des EV’s’. Ook de laadsnelheid is niet om over naar huis te schrijven en verraadt dat de basis van het model toch al weer uit 2021 komt. De 308 laadt met 100 kW bij een snellader. Dat is anno 2025 matig voor een auto in deze klasse. Ook jammer is dat one pedal drive niet mogelijk is in de elektrische 308.

Dan naar de PHEV. Dit is de krachtigste variant van het stel, en dat merk je als je het gaspedaal induwt. Het wordt echt geen sportauto, maar je hebt meer dan genoeg vermogen tot je beschikking voor het betere inhaalwerk. Als je deze power niet constant aanspreekt, heb je volgens Peugeot een elektrisch rijbereik van 85 kilometer tot je beschikking. Al is de kans natuurlijk reëel dat het in de werkelijkheid wat minder is. Sowieso loopt de 308 achter op de benchmark in dit segment: de Volkswagen Golf PHEV met 125 kilometer EV-range. Bijna een derde meer dus. Met dat in gedachte moet je de 308 wel echt veel mooier vinden dan de Golf om toch voor de Fransman te willen gaan.

Dan nog wat algemene nadelen waar alle versies mee dealen: de ruimte op de achterbank is zo-zo, en de I-cockpit is en blijft een dingetje. Voor sommige bestuurders werkt het prima, maar wij worstelen ermee. Als het kleine stuurtje staat zoals we willen, is het instrumentarium deels geblokkeerd.

Wat is de prijs van de Peugeot 308?

Omdat de Peugeot 308 in twee carrosserievarianten, drie aandrijflijnen en vier uitvoeringen verkrijgbaar is, zijn er nogal wat prijzen te melden. Daarom hebben wij ze in een overzichtelijke tabel gezet, wel zo makkelijk. Daarbij zijn een paar patronen uit de prijslijst te ontdekken:

De SW is altijd 1300 euro duurder dan de Berline

De mild-hybride is het goedkoopst, de elektrische variant kost 1000 euro extra en de PHEV 2000 euro extra

Prijzen Peugeot 308

Hatchback Uitvoering Hybrid 145 e-DCS6 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 EV (58 kWh, 156 pk) Style € 35.950 € 37.950 € 36.950 Business € 36.950 € 38.950 € 37.950 Allure € 38.200 € 40.200 € 39.200 GT € 40.450 € 42.450 € 41.450

Stationwagon Uitvoering Hybrid 145 e-DCS6 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 EV (58 kWh, 156 pk) Style € 37.250 € 39.250 € 38.250 Business € 38.250 € 40.250 € 39.250 Allure € 39.500 € 41.500 € 40.500 GT € 41.750 € 43.750 € 42.750

Wat vind ikzelf van de Peugeot 308?

Ik heb het al genoemd: ik vind de Peugeot 308 een van de mooiste hatchbacks/stationwagons van het moment. Maar maakt dat ‘m ook een van de beste? Het antwoord is helaas nee. Ik heb alle aandrijflijnen aan de tand gevoeld en eigenlijk vind ik het best moeilijk om buiten die keuzevrijheid, het stijlvolle uiterlijk en het hoogwaardige interieur een ander ijzerstek verkoopargument te bedenken. De 308 is een manusje-van-alles, maar blinkt nergens echt in uit.