DS 7 (2022) review: misschien wel de fijnste suv die je nooit zult kopen

Exclusiviteit gewaarborgd, want waarschijnlijk ben je de enige in jouw dorp die de vernieuwde DS 7 koopt. Tenzij de grote Franse suv na vijf jaar toch doorbreekt …

1. Wat is opvallend aan de vernieuwde DS 7?

De vernieuwde DS 7 heeft een heleboel uiterlijke wijzigingen ondergaan, die vooral in detail gevonden moeten worden. Vooral de nieuwe dagrijlampen springen in het oog, die doen denken aan vitrage die op een zwoele zomeravond wapperen in de wint. De grille is groter geworden en heeft een wat scherpere belijning, en de koplampen (optioneel pixel-led) kregen een wat strakkere vorm. Aan de achterkant hebben de ontwerpers een kleiner formaat lichtunits in de klep geschroefd, terwijl in de zwarte balk tussen de lichten nu de volledige merknaam in blokletters is gespeld.

Vanbinnen lijkt alles hetzelfde te zijn gebleven. Belangrijkste veranderingen komen op conto van het multimediasysteem. Dat heeft hetzelfde 12-inch beeldscherm in de middenconsole, maar werkt op nieuwe software. Niet alleen ging de functionaliteit erop vooruit, ook de reactiesnelheid is weer helemaal van deze tijd. Verder blijft het interieur van de DS 7 een oase van luxe materialen en verfijnde detaillering, al had de overdaad aan ruitvormen wat ons betreft best wat subtieler mogen zijn.

De vernieuwde DS 7 wordt in Nederland alleen nog als plug-in hybride verkocht. Er zijn drie vermogensvarianten: naast de al bekende versies met 225 en 300 pk, is er nu een 360 pk sterke uitvoeringen aan de prijslijst toegevoegd. Die kennen we natuurlijk al uit de deftige DS 9 E-Tense en de sportieve Peugeot 508 HYbrid 4 360 PSE.

2. Wat is er goed aan de DS 7 (2022)?

De DS 7 is technologiepakhuis op wielen. De aandrijflijn van de DS 7 E-Tense 360 4x4 bestaat uit een 1,6-liter benzinemotor met 200 pk, die samenwerkt met twee elektromotoren. Wanneer alle drie de motoren geheel in harmonie zijn, levert dat een vermogen van 360 pk en een koppel van 550 Nm op. En daarmee is de DS 7 verbluffend snel. Van 0 naar 100 duurt maar 5,6 seconden, maar vooral bij tussenacceleraties weet de 1885 kilo aan Frans welvaren niet van stoppen. De DS 7 heeft een accupakket aan boord met een capaciteit van 14,2 kWh, goed voor een elektrisch bereik van 57 kilometer. Daarmee is de DS 7 misschien geen koploper in zijn klasse, maar met een CO2-uitstoot van 40 gram per kilometer, komt hij wel in aanmerking voor het halftarief op de wegenbelasting.



Wordt het ooit nog wat met DS? Blijf op de hoogte!

Aanmelden

Schrijf je nu in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!



DS Automobiles levert de DS 7 af met een prachtig afgewerkt interieur en een rijke uitrusting. Vooral als je kiest voor een versie met 300 of 360 pk in een wat luxueuzere uitrustingsvariant. Leren bekleding, een compleet arsenaal veiligheidsvoorzieningen, pixel-led koplampen, adaptieve schokdempers, adaptieve cruisecontrol en semi-autonome hulpsystemen, een uitgebreid audiosysteem en zelfs een nachtzichtassistent, je kunt het zo gek niet verzinnen of het kan op de DS 7 worden geleverd. En dat maakt de auto erg begeerlijk.

3. Wat kan er beter aan de DS 7?

Een hersenkraker, deze vraag. Want de DS 7 doet ontzettend veel ontzettend goed. Om toch een zinnig antwoord te geven op de ‘wat kan er beter’-kwestie, komt toch weer de automatische associatie met Citroën bovendrijven. Snapt de beoogde klandizie het merk DS Automobiles wel, en is de DS 7 onderscheidend genoeg? Het ligt in elk geval niet aan de kwaliteiten van de auto, die een definitieve doorbraak in de weg staan. Ook valt de vrij hoge prijsstelling gemakkelijk te onderbouwen door de complete standaarduitrusting.



4. Wanneer komt de DS 7 naar Nederland, en wat is de prijs?

Begin november staat de vernieuwde DS 7 bij de DS Stores. De suv komt in drie vermogensvarianten. De E-Tense 225 heeft een vanafprijs van 53.540 euro, de DS 7 E-Tense 300 4x4 begint bij een bedrag van 59.040 euro. In beide gevallen hebben we het dan over de basisuitvoering Bastille.

Het nieuwe topmodel, de E-Tense 360 4x4, mag voor 68.940 euro worden ingepakt. Dan heb je de auto in de uitrusting Rivoli. Net als de nog luxere versie Opéra, kan deze met alle drie de motorvarianten worden gecombineerd. In de DS 7 E-Tense 360 4x4 La Première kom je helemaal niets tekort, maar dan betaal wel 77.540 euro. Er zijn ook nog twee meer op sportiviteit gerichte uitvoeringen, de Performance Line (225 en 300 pk) en de Performance Line+ (alle drie vermogensvarianten).

5. Wat vind ik zelf van de vernieuwde DS 7 (2022)?

Het is niet de eerste keer dat ik achter het stuur van de DS 7 plaatsneem. En ik kan mij van de eerste keer herinneren, dat ik erg onder de indruk was van het veercomfort en alle technologische snufjes. Daar is na de facelift van de DS 7 niets aan veranderd. Een heerlijk rijdende auto, die wat groter aanvoelt dan hij daadwerkelijk is, maar messcherp stuurt en zeker met de nieuwe 360 pk sterke aandrijflijn aan boord, geweldig goede prestaties neerzet. Dus alle lichten staan op groen om voor een DS 7 te gaan sparen? Nou, zo ver wil ik toch niet gaan. Je betaalt namelijk minstens bijna 70.000 euro voor de versie met 360 pk, en voor dat geld is nog zó veel ander lekkers te koop. Wat te denken van een leuk aangeklede Mercedes C 300e Estate met een elektrisch bereik van meer dan 100 kilometer, of een nog krachtigere Volvo XC60 T6 Recharge? Ook al is de vernieuwde DS 7 beslist geslaagd, de beoogde klandizie heeft nog veel meer keuze. En daarmee blijft exclusiviteit gewaarborgd …