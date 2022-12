TEST - DS 7 (2023): DS wil wel, nu jij nog

De DS 7 is altijd een exclusieve verschijning gebleven. Nu de stevige suv een facelift heeft ondergaan, en tegelijk alle technologie nog eens goed tegen het licht werd gehouden, lijkt alleen de acceptatie van de koper zijn succes nog in de weg te staan.

Eind 2017, toen de eerste exemplaren van de DS 7 op de weg verschenen, zijn in Nederland niet meer dan een kleine 1200 stuks op kenteken gezet. DS Automobiles steekt daar graag een stokje voor, en geeft de DS 7 (voortaan zonder toevoeging Crossback) een grondige upgrade. De uiterlijke veranderingen blijven beperkt tot een wat strakker getrokken neuspartij met een grotere grille, pixel-ledkoplampen (vanaf uitrustingsniveau Rivoli) en dagrijverlichting die als wapperende vitrage over de hoeken van de bumper is gedrapeerd. De achterkant vertoont wat plattere achterlichten, waar de merknaam DS Automobiles in strakke blokletters tussen is gelegd.



DS 7 interieur: strak en mooi afgewerkt

Het interieur van de DS 7 ondergaat evenmin een metamorfose. Na vijf jaar ziet alles er nog even strak en mooi afgewerkt uit, al had de overdaad aan ruitvormen in het dashboard van ons niet zo gehoeven - alsof iemand een doosje After Eight mintbonbons leeg heeft gestrooid. Grootste verandering aan boord is de nieuwe generatie multimedia, die meer functies, een volledig configureerbare interface, een snellere bediening en een verbeterde spraakherkenning heeft.

DS 7 actieradius

De vernieuwde DS7 wordt In Nederland alleen nog maar verkocht als plug-in hybride. De versies met 225 en met 300 pk kenden we al, het topmodel met 360 pk is nieuw. Een mooie eenheid, met een 200 pk sterke 1,6-liter viercilinder turbomotor en twee elektromotoren, aan de voorzijde goed voor 110 pk en achter voor 113 pk. Samen bouwen ze een maximum trekkracht op van 520 Nm. En daarmee is de DS 7 E-Tense 360 4x4 een verbluffend snelle auto. De 'nul-tot-honderd' is in 5,6 seconden gepiept. De elektrische actieradius bedraagt 57 kilometer (WLTP).

DS 7 is zware auto

De DS 7 rijdt onverminderd lekker. Het comfort staat op hoog niveau, mede dankzij de camera's die de staat van het wegdek voor de auto detecteren en hun informatie delen met de adaptieve schokdempers. Een systeem dat standaard is op de versies met 300 en 360 pk. Toch kan de DS 7 moeilijk verbloemen dat het een zware auto is met een zwaar hoogtepunt. Op sommige wegen voelen we de carrosserie behoorlijk schommelen.

De volledige rijtest van de DS 7 vind je in Autoreview 11/2022.