Autoverkopen Europa: Nederland grootste daler in verkopen elektrische auto’s

Nieuws

In bijna elk Europees land stijgt het aantal verkochte EV’s. Maar niet in Nederland, al is daar een verklaring voor. Er zijn meer opvallende trends in de Europese autoverkopen van januari 2026. We lichten de vier belangrijkste eruit.

1. Nederland grootste daler met elektrische auto's

In Europa werden 154.230 elektrische auto’s verkocht, een forse stijging ten opzichte van 2025. Toen ging het om 124.206 registraties. In deze landen werden de meeste elektrische auto’s verkocht:

Duitsland 42.692 Frankrijk 30.307 Verenigd Koninkrijk 29.654 België 12.131 Denemarken 10.618

In Nederland daalde het aantal registraties van EV’s met 35,4 procent. Ook in België ging het achteruit: 11,5 minder elektrische auto’s in januari 2026.

Overigens hoeven de cijfers van de eerste maand van 2026 weinig te zeggen over de rest van het jaar. In het vierde kwartaal van vorig jaar werden in ons land juist nog fors méér EVs verkocht dan normaal. In vaktermen heet dat een naar voren getrokken registratie. Auto's die in 2026 worden geleverd, werden in december al op kenteken gezet. Dat had te maken met strenge bijtellingsregels, die later weer werden afgezwakt.

2. Noorwegen doet alles anders

Noorwegen is het enige land in Europa waar de elektrische auto de benzine- en dieselauto’s vrijwel volledig heeft weggevaagd. Zo werden in januari 2026 maar zeven auto’s met alleen een benzinemotor geregistreerd. Het aandeel van volledig elektrische auto’s is 93,9 procent.

Het aantal verkochte EV’s nam wel af, maar dat komt omdat het land royale subsidieregelingen voor de aankoop van EV’s heeft stopgezet. Dat resulteerde eind 2025 juist in een verkooppiek.



3. In het voormalige Oostblok koopt niemand een elektrische auto

In het voormalige Oostblok moeten ze niets hebben van stekkers. In een groot land als Roemenië werden nog geen 1000 EV’s geregistreerd, in Bulgarije durfden 182 mensen het aan. Estland draagt de rode lantaren met maar 76 gekentekende elektrische auto’s. Ook in Slowakije en Hongarije kwam het aantal geregistreerde elektrische auto’s niet boven de 1000 uit. Dit is de staart van het 'rechterrijtje':

Estland – 76 BEV’s Kroatië – 138 BEV’s Malta – 141 BEV’s IJsland – 181 BEV’s Bulgarije – 182 BEV’s

4. Stellantis verkopen stijgen in dalende automarkt

In januari werden in heel Europa 3,9 procent minder auto’s geregistreerd. Maar bij Stellantis is het zowaar een feestmaand: het concern pluste juist met 6,7 procent. Vooral de stijging van Fiat (24,6 procent) is een opsteker voor dit geplaagde autoconcern.

Ook BYD is goed bezig. Met een stijging van liefst 167 procent en een totaal van 18.542 registraties staan de Chinezen inmiddels boven merken als Mazda, Suzuki en Mini. En Tesla? Dat zag het aantal registraties met 17 procent dalen.