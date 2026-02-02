Autoverkopen januari 2026: model dat niet meer wordt gebouwd verovert Nederland

Nieuws

Aan het begin van een nieuw jaar zijn nog geen verstrekkende conclusies te trekken over de verkoopcijfers. De Suzuki Swift staat verrassend op 1, maar vooral de nummer 2 is opmerkelijk. Die is namelijk al uit productie.

Vooral de terugval van elektrische auto's is opvallend als je naar de statistieken kijkt. Het marktaandeel daalde van 34 procent in januari 2025 naar 25,9 procent.

Voordat stekkerhaters hoopvol van de bank opveren: het is niet zo dat Nederland zich na de laatste oliebol plotseling afkeert van elektrische auto's. In het vierde kwartaal van vorig jaar werden juist nog fors méér EVs verkocht dan normaal. In vaktermen heet dat een naar voren getrokken registratie. Auto's die in 2026 worden geleverd, werden in december al op kenteken gezet.

Bijtelling 2026: dit veranderde

Zoiets gebeurt vaak als regels in een nieuw jaar minder gunstig worden. Aanvankelijk zouden de bijtellingsregels voor EV's dit jaar flink versoberd worden, maar die versobering werd onverwacht teruggedraaid.

Het enige wat veranderde, was een iets hoger bijtellingspercentage op de eerste 30.000 euro van de fiscale waarde (18 in plaats van 17 procent). Er was echter al voorgesorteerd op strengere regels. Dat verklaart de flinke piek in de laatste maanden van vorig jaar. Volgens brancheorganisatie Bovag is het daarom logisch dat er in januari een dip kwam in de cijfers.

Het grootste deel van de nieuwe auto's in Nederland wordt zakelijk gereden. In januari ging het om 72,8 procent. Bij de elektrische auto's ging een kwart naar een particuliere koper, in januari 2025 was dat 20,7 procent. Kijkend naar de absolute aantallen, is er wel een dip: 2298 EV's in januari vorig jaar, 1789 in de eerste maand van 2026.

Volkswagen bovenaan

De nummer 1 is verrassend: de Suzuki Swift. Die stond in de eindlijst van 2025 op een achttiende plaats. Hoewel de Hyundai i10 uit productie gaat, wist-ie in Nederland nog een klein registratiepiekje te realiseren. De auto kan normaliter niet uit de schaduw komen van de Kia Picanto, maar dit jaar lukt dat zowaar. Hij staat tweede, de Picanto valt buiten de top 5.

Voor Hyundai begon het jaar sowieso goed, want ook de Kona staat in de top 5. Op plek 3 en 4 staan de Toyota Aygo X en (ook weer verrassend) de Skoda Kodiaq. Maar op basis van één maand kun je natuurlijk weinig zeggen over de definitieve lijst van 2026.

Volkswagen staat in januari op 1 als bestverkochte merk, gevolgd door Kia, dat vorig jaar bovenaan eindigde. Opsteker voor Kia is dat de EV3 weer op de eerste plek staat bij de EV's. De Skoda Elroq was vorig jaar de bestverkochte auto, maar behoort nu zelfs niet tot de bestverkochte EV-modellen. Tot slot: diesel en lpg zijn uitstervende brandstofsoorten. Diesel heeft een marktaandeel van 0,9 procent, lpg duikt zelfs onder de 0,1 procent.