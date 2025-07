Met bijna 8000 euro voordeel wil Volkswagen jou in een sportieve EV lokken

Nieuws

De sportiefste EV’s van Volkswagen krijgen het GTX-label opgeplakt. Deze 'elektrische GTI's' zijn nog geen doorslaand succes, maar met een paar nieuwe versies doet het merk wel erg zijn best om jou in zo’n snelle elektrische auto te lokken.

Vier EV’s uit Wolfsburg zijn momenteel verkrijgbaar als GTX: de Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 én de ID.Buzz. Voor de eerste drie introduceert Volkswagen nu nieuwe, extra scherp geprijsde uitvoeringen. Ze krijgen de toevoeging Limited Edition en bieden een voordeel tot wel 7790 euro.

GTX Limited Edition

De nieuwe Limited Editions vervangen de oude GTX-uitvoeringen en maken de sportievelingen een stuk bereikbaarder. De snelste ID.3 is er nu vanaf 47.990 euro, vier mille minder dan eerder. De Volkswagen ID.4 GTX Limited Edition is te bestellen vanaf 54.990 euro, en de ID.7 GTX Limited Edition is er al vanaf 63.990 euro. Dit maakt de SUV 3500 goedkoper dan eerst, het prijsverschil bij de ID.7 is gelijk aan dat van de ID.3: 4000 euro. De Volkswagen ID.7 GTX Tourer blijft 1000 euro duurder dan de hatchback.

Prijzen Volkswagen GTX-modellen

Model Oude prijs Prijs Limited Edition Prijsverschil ID.3 GTX € 51.990 € 47.990 -€ 4000 ID.4 GTX € 57.490 € 54.990 -€ 3500 ID.7 GTX € 67.990 € 63.990 -€ 4000 ID.7 Tourer GTX € 68.990 € 64.990 -€ 4000

Voordeel loopt verder op

Hoewel het maximale prijsverschil 4000 euro bedraagt, rept Volkswagen over een voordeel tot wel 7790 euro. Het gaat niet om een reken- of typfout - dit komt door de uitgebreidere standaarduitrusting. Alle drie de modellen krijgen met de Limited Edition standaard zwarte 20-inch wielen, een zwart dak, zwarte spiegels en getinte ruiten. Maar ook het Harman Kardon-geluidssysteem, IQ.LIGHT Matrix-ledverlichting en ErgoActive-stoelen ontbreken niet. Als je voor de ID.4 GTX of ID.7 GTX kiest, krijg je er ook standaard een panoramadak bij.

Volkswagen GTX vermogen

De motorisering van de modellen blijft gelijk. Dat betekent dat de ID.3 GTX nog altijd over 326 pk beschikt, de ID.4 en ID.7 GTX hebben 340 pk. Het vermogen van de twee laatstgenoemde wordt overigens altijd naar alle vier de wielen gestuurd.

ID.3 met 326 pk 17.000 euro goedkoper dan Golf GTI

En nog even voor het perspectief: een Volkswagen Golf GTI met 265 pk kost 64.990 euro. Oftewel: voor de prijs van een snelle hatchback op benzine, koop je met de ID.7 Tourer een enorme elektrische stationwagon met 340 pk ... En de ID.3 met 326 pk is dus 17.000 euro goedkoper dan de klassieke hot hatch!