TEST: hoe de Mercedes CLA andere fabrikanten uit hun slaap houdt

Das Beste oder nichts, roept Mercedes al jaren. Wat betreft de actieradius van de nieuwe elektrische Mercedes CLA gaat dit zeker op. Die bedraagt een indrukwekkende 792 kilometer. Maar hoe zit het met de rest van de auto?

Vroeger zagen baanbrekende Mercedes-innovaties bijna altijd het levenslicht in de S-klasse. Die tijd ligt achter ons. Althans, voor nu: want dit keer is het de nieuwe CLA die Mercedes volpropt met gloednieuwe uitvindingen. Vooral EV-liefhebbers zullen smullen: 800 volt-technologie, snelladen tot 320 kW, een batterij van 85 kWh en een actieradius tot 792 km (WLTP). Wauw.

Er zijn twee aandrijflijnen: de CLA 250+ met 272 pk en achterwielaandrijving, en de CLA 350 4Matic met 354 pk en vierwielaandrijving. Wij testen de eerste.

Hoeveel weegt de Mercedes CLA?

Een groot batterijpakket betekent wel dat de Mercedes CLA behoorlijk zwaar is. Het topmodel weegt – zet je schrap – 2135 kilo. Om dat in perspectief te zetten: dat is 170 kilo méér dan de basisversie van de Mercedes S-klasse (S 450 4Matic). Maar soit, een EV met alles erop en eraan is nu eenmaal zwaarlijvig. De vraag is of de CLA dit goed weet te verbloemen - hierover later meer.

Snelladen van de CLA gaat bijna als tanken

Snelladen gaat in ieder geval razendsnel. Met maximaal 320 kW wordt de stroom de batterijen ingejaagd en dat betekent dat je in 10 minuten 325 kilometer kunt bijladen. Hij heeft namelijk aan een klein beetje al genoeg, want het theoretische verbruik bedraagt 12,2 kWh per 100 kilometer. Een laadbeurt is zo voorbij.

Laag verbruik, grote actieradius

De meeste EV’s hebben een enkele overbrenging, maar de CLA telt er twee. Eentje is bedoeld voor de stad, de tweede versnelling is gericht op de vermogensafgifte bij hoge snelheden en meer efficiëntie op de snelweg. En met een Cw-waarde van 0,21 is dit een van de meest gestroomlijnde auto’s op de markt. Al duikt de aalgladde Mercedes EQS hier nog onder (0,20). Het voordeel van een goede stroomlijn is het lagere verbruik.

Na twee testroutes van samen ongeveer vier uur over Deense provinciale wegen, snelwegen en door Kopenhagen, geeft de verbruiksmeter van onze CLA 250+ een zuinige 12,6 kWh/100 km aan. Ons verbruikscijfer komt dus dicht in de buurt van de fabrieksopgave. De gunstige stroomlijn en de tweetraps automaat bewijzen hun nut.

Moeiteloze acceleratie

Over die tweetraps automaat gesproken: als Mercedes ons had verteld dat het één versnelling is, hadden we het ook geloofd. Het schakelmoment is ons niet opgevallen. De CLA accelereert moeiteloos en onverstoorbaar.

Hierbij produceert hij een aangename, zelfs ietwat donkere sound die zelfs verstokte benzineliefhebbers zal aanspreken. Eenmaal op snelheid valt op hoe stil de CLA is; bandengeruis en rijwindgeluiden rond de buitenspiegels ontbreken nagenoeg.

Mercedes-waardig weggedrag

Dat er in de vloer een moddervette batterij ligt, blijkt geen belemmering: het voordeel van een laag zwaartepunt weegt op tegen het nadeel van het hoge gewicht. Het nieuwe MMA-onderstel, dat geschikt is voor motoren die lopen op stroom óf brandstof, is een schot in de roos.

De balans tussen een sportieve wegligging en een comfortabel veergedrag is uitstekend. De auto is stevig, maar soepel geveerd. Een weggedrag waar menig ander merk zich op kan stukbijten en die beslist Mercedes-waardig is.

Ruimte achterin

De ruimte binnenin is oké, maar niet meer dan dat. Op de achterbank zit je enigszins met opgetrokken knieën vanwege het accupakket in de vloer. De hoofdruimte kan net - ik ben bijna 1,90 meter lang. Voorin zit je royaler. Maar als we op de passagiersstoel plaatsnemen en degene achter ons vraagt of we wat naar voren willen schuiven, zitten we ook hier met licht opgetrokken knieën, met de voeten schuin tegen het schutbord.

Geen kluisdeuren

Het geluid waarmee de portieren dichtslaan valt ons een klein beetje tegen. Dat heeft wellicht te maken met de frameloze ruiten. Bovendien bewaren we erg goede herinneringen aan kluisdeuren van de E-klasse en S-klasse uit de jaren 80. De W124 en W126 voor kenners.

Daarbij leggen we de lat bij Mercedes altijd wat hoger - had het maar geen premiummerk moeten worden. Neemt niet weg dat de CLA verder kwalitatief een uitstekende indruk maakt en we geen piepje, rammeltje of kraakje horen.

Grote frunk

Het dashboardkastje lijkt uit Madurodam te komen, maar de frunk is dan weer enorm. Er past 101 liter aan laadkabels en andere spullen in. Tel dit bij de kofferbak van 405 liter op en je hebt een behoorlijke bagageruimte, zeker voor een sedan. Mercedes verkoopt de CLA ook als fraai gelijnde Shooting Brake.

Prijs Mercedes CLA

Voor de Mercedes CLA Launch Edition moet je in Nederland minimaal 58.979 euro meenemen. Daar krijg je een smaakgevoelige verlichte grille voor, alsook een groot panoramadak. Verder beschikt deze introductieversie over comfortstoelen met verwarming, 19-inch lichtmetaal van AMG, sleutelloze toegang en MBUX-navigatie.

Enorm scherm

Van het enorme scherm (MBUX Super­screen) moet je houden, maar weet dat het razendsnel reageert. Bovendien ziet het er in het echt minder kermisachtig uit dan je op basis van de foto’s wellicht verwacht. Wel hebben we medelijden met de designer die verantwoordelijk was voor de dashboards van Das Haus en nu werkeloos thuis zit.

Het scherm zit op een plank gevuld met pixels en ventilatieroosters, en daar valt geen eer aan te behalen voor een ontwerper. Handig: door te swipen kom je meteen bij alle rijassistentiesystemen terecht die je na elke start het zwijgen wilt opleggen.

Voor een adaptief onderstel moet je bij­betalen. Zouden wij niet meteen doen, probeer eerst het standaardonderstel uit tijdens een proefrit. Ons bevalt dat heel goed. Een warmtepomp is standaard. De mild hybride versies op benzine volgen later dit jaar.

Conclusie

De kennis dat je zoveel elektrische kilometers tot je beschikking hebt, maakt het nog relaxter om in de CLA te rijden. En dat is nog afgezien van het fijne, comfortabele weggedrag en de stilte aan boord. Kortom, de elektrische Mercedes CLA is een indrukwekkende auto.