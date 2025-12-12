Kia PV5 Passenger: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

412 kilometer is de officiële actieradius van de Kia PV5 Passenger – de personenversie van Kia’s nieuwe elektrische bedrijfsbus. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Met vijf zitplaatsen en een reusachtige kofferbak is de PV5 Passenger een directe concurrent van de Volkswagen ID. Buzz. Waar de Duitser je inpakt met zijn retrocharmes, heeft de Koreaan juist een futuristische uitstraling.



Kia laat je kiezen tussen een kleine batterij (51,5 kWh) en een grote (71,2 kWh). Onze testauto is een Elite Executive-uitvoering (standaard met grote batterij) op 16-inch winterbanden. Of 71,2 kWh de bruto of netto capaciteit is, vermeldt Kia niet. Verschillende media communiceren een bruikbare capaciteit van 67 kWh en dat komt overeen met onze ervaringen. Dus daar rekenen we in dit artikel mee.

We testen de PV5 in december en het weer werkt mee: overdag is het 11 graden overdag en ’s avonds 5 graden. Verder is het droog en staat er weinig wind.

Kia PV5 Passenger: actieradius bij 100 km/h

Wanneer wij onze vaste testronde over de snelweg afleggen op 100 km/h, komt het stroomverbruik uit op 22,9 kWh/100 km. Als een volle batterij 67 kWh bevat, kan de PV5 Passenger dit 292 kilometer lang volhouden.

Voor zo’n grote bus valt het stroomverbruik ons niet tegen. Elektrische SUV’s zoals de Volvo XC40 Recharge en de Aiways U5 blazen er in de winter ook 22 tot 23 kWh doorheen. De grote concurrent – de Volkswagen ID. Buzz – kwam onder vergelijkbare omstandigheden uit op 22,5 kWh/100 km. Hieronder linken we naar zijn actieradiustest.

Kia PV5 Passenger: actieradius bij 130 km/h

De PV5 is 1,92 meter hoog, 1,89 meter breed en heeft zijspiegels zo groot dat Mari van de Ven er hebberig van wordt. Probeer zo’n frontaal oppervlak maar eens met 130 km/h door de rijwind te drukken. Rond de voorruit hoor je een hoop windgeruis en de verbruiksmeter klimt hoger en hoger en hoger.

Na onze testronde met evenveel mee- als tegenwind komt het stroomverbruik uit op 34,6 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 194 kilometer. Kia hoeft zich echter niet te schamen, want de Volkswagen ID. Buzz deed het niet veel beter (33,0 kWh/100 km).

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 412 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 292 km - 71%

Actieradius 130 km/h - 194 km - 47%

Conclusie

Voor een gewone personenauto lijkt een batterij van 71,2 kWh heel wat, maar een hoge en brede bus als de Kia PV5 Passenger jast zijn stroomvoorraad er sneller doorheen. Op 100 km/h gaat het nog wel, maar op 130 km/h is het dweilen met de kraan open. Bij de Volkswagen ID. Buzz net zo.

Je vraagt je af wie de PV5 met een kleine batterij van 51,5 kWh gaat bestellen. Voor bedrijfswagen die veel zuinige stadsritjes maken valt er iets voor te zeggen, maar gezinnen die de Passenger kopen en tijdens de feestdagen half Nederland doorkruisen hebben de grote batterij echt nodig.