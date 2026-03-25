Oliecrisis? In dit land zitten veel tankstations zelfs helemaal zonder diesel

In delen van Australië raken tankstations zonder brandstof, met name diesel. De problemen lijken vooral te komen door distributie en hamsteren, niet door een tekort aan aanvoer.



In de Australische deelstaat New South Wales zijn inmiddels tientallen tankstations volledig leeg, terwijl ruim 100 locaties geen diesel meer hebben. Dat lezen we bij Car Expert, een lokaal nieuwsmedium. Premier Chris Minns bevestigde tijdens een persconferentie het probleem.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Diesel op, tankstations leeg

Volgens Minns hebben 105 tankstations geen diesel meer, en 35 zelfs helemaal geen brandstof. Vooral in regionale en landelijke gebieden lopen de prijzen ondertussen flink op. Diesel kost daar inmiddels meer dan 3 Australische dollar per liter, omgerekend zo’n 1,80 euro.

Geen tekort, maar logistiek probleem

De oorzaak ligt volgens de overheid niet bij een tekort aan brandstof in het land zelf. Integendeel, er zou zelfs meer brandstof beschikbaar zijn dan enkele weken geleden. Het probleem zit vooral in de distributie, die onder druk staat door logistieke knelpunten en consumenten die uit voorzorg extra tanken.

Die paniekaankopen verergeren de situatie, waardoor sommige regio’s sneller zonder brandstof komen te zitten. De overheid waarschuwt bovendien voor de risico’s van het opslaan van brandstof thuis of bij bedrijven.

Rantsoenering nog niet aan de orde

Hoewel deelstaten de mogelijkheid hebben om brandstofrantsoenering in te voeren, is dat voorlopig niet nodig. Zowel de regering van New South Wales als die van Victoria benadrukken dat de situatie nog niet ernstig genoeg is voor zulke ingrepen.

Wel wordt achter de schermen gewerkt aan noodscenario’s, mocht de situatie verslechteren. Daarbij wordt ook gekeken naar een landelijke aanpak.

Voorraad onder druk

Australië heeft momenteel een benzinevoorraad van ongeveer 38 dagen, terwijl diesel en kerosine rond de 30 dagen zitten. Tegelijkertijd zijn zes van de tachtig geplande tankers voor april en mei geannuleerd, wat de druk op de aanvoer verder kan vergroten.

Sinds het uitbreken van het conflict in het Midden-Oosten heeft de Australische overheid al tot 20 procent van de nationale brandstofreserves vrijgegeven en regels versoepeld, zodat ook brandstof met een hoger zwavelgehalte tijdelijk gebruikt mag worden.