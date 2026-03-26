Deze auto is het laatste speeltje voor voetballers en dictators

Nieuws

‘De essentie van ware klasse’ durft Mercedes-Benz de vernieuwde Maybach S-klasse te noemen. Daar gaan we niet helemaal in mee, maar indrukwekkend is het 5,5 meter lange toppunt van bling bling zeker. En dankzij hybride-techniek ook nog eens geschikt voor voetballers met een geweten. Hoewel.

Ja, de Maybach beschikt over kilo’s bling. De grille is groter dan ooit en de daarin verwerkte letters die samen het woord ‘Maybach’ vormen, kun je verlichten. Verder is er rijkelijk gestrooid met weinig subtiele ‘roségoudkleurige elementen’ en staan er zelfs velgen met goudafwerking op de optielijst. Dat roségoud komt ook weer terug als keuzekleur van de uit 199 ledjes opgebouwde sfeerverlichting. En er zitten meer Maybachlogo’s in en op de auto verwerkt dan de gemiddelde voetballer kan tellen. Ware klasse.

Niet voor verlegen types

Voor de buitenkant biedt de configurator duizelingwekkend veel kleuren, maar als je je Maybach S-klasse in Duits-taxi-wit (‘elfenbein’) wil laten spuiten, dan kan dat tegen bijbetaling zeker via het Manufaktur-programma. Qua interieuraankleding kun je het net zo bont maken als de flamboyante persoonlijkheid die je als Maybachrijder nu eenmaal bent: er staan 400 kleuren voor je klaar.

Schone optie is een koopje

Qua techniek is de keuze wat zuiniger: in ons land staan een V6- en twee V8-motoren in de lijst. Instapper S 580 e is een plug-in hybrid waarbij de 449 pk tellende benzinemotor wordt bijgestaan door een elektromotor met 163 pk. Dankzij die laatste kun je 98 km uitstootloos en fluisterstil rijden. De ‘goedkoopste’ Maybach S-klasse kost 204.268 euro.

Ook met V8

De meest betaalbare Maybach met V8-motor heet ook S 580 (zonder ‘e’) en mag mee voor 275.781 euro. Deze mild-hybrid heeft met 537 + 23 pk minder vermogen dan de zescilinder, en z’n hogere prijs is dan ook deels te danken aan de uitstoot-gerelateerde BPM. Wel is de S 580-zonder-e ruim 200 kilo lichter, dat scheelt een paar tienden in de acceleratie én een paar tientjes in de motorrijtuigenbelasting.

Jammer joh, geen V12

Het hier beschikbare topmodel S 680 met 612 pk V8 + 23 pk blinkt (blingt?) op papier nergens echt in uit ten opzichte van zijn goedkopere broers. Het is wel degene die je moet hebben, want hij is de duurste op het parkeerdek van het voetbalstadion, zeker na het losgaan op de optielijst. Bij een eventuele transfer naar de Emiraten kun je deze beter niet meenemen als verhuisgoed, want daar hebben je collega’s gewoon een Maybach S-klasse met de daar wél leverbare V12.