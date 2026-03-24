Europese autoverkopen: zowel grote winnaar als verliezer zijn daverende verrassing

De Europese automarkt laat in de eerste twee maanden van 2026 een opvallend beeld zien. Deze vijf dingen springen eruit, waaronder een verrassende winnaar én een verrassende verliezer.

1. Stellantis verkoopt goed

Wie naar de Europese verkoopcijfers (EU + EFTA + VK) kijkt, ziet één duidelijke verrassing: Stellantis. De groep groeit met 8,2 procent en wint daarmee zichtbaar terrein.

Die groei komt vooral van merken als Fiat (+36,9%) en Opel/Vauxhall (+21,1%), die het bijzonder goed doen. Ook Citroën zit in de lift, terwijl Peugeot juist wat inlevert, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de andere merken.

Opvallend, want Stellantis zat de afgelopen tijd juist vaak in de hoek waar de klappen vielen. Nu lijkt het concern de weg omhoog weer gevonden te hebben.

2. Dacia levert flink in

Aan de andere kant van het spectrum staat Dacia, en dat is misschien wel de grootste verrassing. Het merk verliest maar liefst 29,3 procent in de eerste twee maanden.

Dat is extra opmerkelijk, omdat Dacia juist meer modellen te bieden heeft dan vorig jaar, met onder meer de nieuwe Bigster. Je zou dus eerder groei verwachten.

De klap voor Dacia trekt ook Renault Group mee naar beneden, dat als geheel 14,7 procent verliest.

3. BYD dendert door Europa

De grootste groeier is met afstand BYD. Het merk plust met ruim 160 procent en groeit razendsnel door in Europa.

Daarmee schuift BYD in korte tijd voorbij merken als Suzuki, Mazda en Tesla en komt het zelfs in de buurt van gevestigde namen als Volvo en Nissan. BYD is nog altijd geen hoogvlieger in Europa, maar het lijkt door de enorme opmars in de afgelopen jaren een kwestie van tijd voordat ze dit wel zijn.

4. Meer opvallende verschuivingen

Er zijn meer merken die opvallen, zowel positief als negatief. Ford is een van de grootste verliezers met een daling van ruim 20 procent, en levert flink marktaandeel in.

Volkswagen Group blijft als geheel stabiel, maar onderliggend zijn de verschillen groot. Skoda groeit stevig, terwijl Volkswagen zelf juist krimpt.

Tesla laat groei zien (+0,9%), maar dat is relatief bescheiden, zeker gezien de snelle groei van concurrenten. Ook Hyundai en Kia staan onder druk, net als BMW en Mercedes, die licht in de min staan.

5. Hybride domineert, brandstof verliest

Kijk je naar aandrijflijnen in Europa (EU + EFTA + VK), dan is hybride de dominante kracht. Met circa 38,5 procent marktaandeel, bestaande uit full en mild hybrids, is het veruit de populairste aandrijflijn. Daarnaast winnen ook plug-in hybrides terrein, met een aandeel van ongeveer 10 procent en stevige groei.

Elektrisch groeit ook stevig, met circa 15 procent groei en een marktaandeel van bijna 20 procent. Toch gaat die groei niet overal gelijk op. In Nederland is zelfs sprake van een flinke daling, wat laat zien hoe afhankelijk de markt nog is van beleid en subsidies.

Traditionele brandstoffen verliezen ondertussen snel terrein. Benzineverkopen dalen met ruim 21 procent en diesel met bijna 18 procent, waardoor hun gezamenlijke marktaandeel fors terugloopt. Dat bevestigt dat de elektrificatie in volle gang is.