BYD sloopt laadtijden: is jouw huidige EV straks waardeloos?

Nieuws

Het Chinese merk BYD heeft een nieuwe generatie van zijn Blade Battery onthuld die extreem snel kan laden. Leuk, maar niet voor eigenaren van bestaande EV's ...

De technologische wedloop in EV-land schakelt naar de hoogste versnelling. BYD presenteert een nieuwe generatie van de Blade-batterij die een einde maakt aan lange laadstops langs tochtige snelwegen en op treurigstemmende industrieterreinen. Geweldig nieuws voor mensen met weinig tijd en geduld, maar sneu voor iedereen die straks van zijn huidige EV af wil. Die schrijft namelijk nóg sneller af.





Terwijl we nu nog spreken over 'snelladen' als we twintig minuten aan de stekker staan, verlegt BYD de grens naar waar iedereen die nu nog een brandstofauto heeft op zit te wachten. Tijdens een event in Shenzhen trok de Chinese gigant het doek van de tweede generatie Blade-batterij. De cijfers laten weinig tot de verbeelding over.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort met 125 km* elektrisch bereik. Private Lease nu al vanaf € 599 p/m* Ontdek 'm nu

Vol in minder dan 12 minuten (ook op wintersport)

De nieuwe accu laadt van 20 naar 97 procent in minder dan 12 minuten. Het meest indrukwekkende? Dat doet hij ook als het kwik daalt tot -20 °C, een scenario waarin de huidige generatie EV’s vaak dramatisch traag laadt. Met een actieradius die oploopt tot zo’n 777 kilometer, lijkt de range anxiety definitief naar het geschiedenisboek verwezen.

Onder ideale omstandigheden gaat BYD zelfs nog een stap verder. Dankzij een nieuwe ‘Flash Charging’-infrastructuur die vermogens tot 1.500 kW (!) ondersteunt, laad je van 10 naar 70 procent in circa vijf minuten. Dat is niet meer 'laden', dat is ouderwets tanken, maar dan met een stekker. De elektrische auto wordt daarmee net zo praktisch als een benzineauto op een verre vakantierit.



De keerzijde: keldert de restwaarde?

Maar hier wringt de schoen voor wie al een elektrische auto voor de deur heeft staan. In de autowereld zorgen zulke gigantische technologische sprongen vaak voor een schokgolf op de occasionmarkt. Wie nu een moderne EV rijdt, is vaak nog 20 tot 40 minuten kwijt voor een substantiële laadbeurt. Zodra een laadtijd van vijf minuten de norm wordt, voelt de huidige generatie EV’s plotseling hopeloos verouderd. De afschrijving op EV's is al fors en met deze versnelling in accu-ontwikkeling zal deze alleen maar groter worden.