Dit grote merk test eigen snelladers met een maximaal vermogen van 1500 kW (!)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Dit grote merk test eigen snelladers met een maximaal vermogen van 1500 kW (!)

BYD is in China begonnen met het testen van megawatt-snelladers met een piekvermogen van maar liefst 1.500 kW. Dat is drie keer krachtiger dan de snelste lader van dit moment.

Bij het hoofdkantoor in Shenzhen test BYD momenteel het zogeheten Flash Charging-netwerk op een speciaal ingerichte demonstratielocatie. Daarmee zet BYD in op extreem korte laadtijden, al bevindt het project zich nog in de testfase.

Drie keer zo krachtig

Ter vergelijking: de allerkrachtigste snelladers van nu zijn de Tesla V5 Superchargers, met een vermogen tot 500 kW. De meeste publieke snelladers zitten daar nog onder. Met een piek van 1.500 kW legt BYD de lat dus in één klap drie keer hoger dan wat nu als topniveau geldt.

Of dat vermogen ook langdurig gehaald wordt, is nog niet bekend. Piekcijfers klinken indrukwekkend, maar uiteindelijk draait het om hoe snel een accu in de praktijk daadwerkelijk wordt gevuld.

EV's die 1000 kW aankunnen

De nieuwe laders zijn gebouwd rond een 1.000 volt-architectuur en maken gebruik van vloeistofgekoelde kabels. Ook zouden ze tot 1.500 ampère leveren, wat samen met de hoge spanning zorgt voor het enorme piekvermogen.

Tijdens de tests werd gebruikgemaakt van nieuwe BYD-modellen die naar verluidt meer dan 1.000 kW laadvermogen aankunnen. Daarmee bereidt het merk niet alleen nieuwe laders voor, maar ook een nieuwe generatie elektrische auto’s die op dit laadgeweld zijn voorbereid.

Opvallend is dat het laden automatisch stopt bij 97 procent acculading. Dat lijkt een bewuste keuze om de batterij te beschermen tegen overmatige belasting bij zulke hoge vermogens.

Dit grote merk test eigen snelladers met een maximaal vermogen van 1500 kW (!)
Dit grote merk test eigen snelladers met een maximaal vermogen van 1500 kW (!)

BYD wil Tesla achterna

BYD is ook bezig met de ontwikkeling van een eigen Flash Charging-app. Daarmee kunnen gebruikers laadpunten zoeken en automatisch laden activeren. Na het inpluggen zou het laden binnen ongeveer tien seconden starten, zonder QR-code of laadpas. Daarmee lijkt het Chinese merk te mikken op een gesloten systeem van eigen laders, eigen auto’s en een eigen app, vergelijkbaar met de aanpak die Tesla al jaren hanteert.

Wanneer de megawatt-laders daadwerkelijk op grotere schaal beschikbaar komen, is nog niet duidelijk. Voorlopig gaat het om interne tests in China. Duidelijk is wel dat BYD vol inzet op megawatt-laden, met krachtigere laders, nieuwe modellen die dit aankunnen en een eigen app die het laden automatisch regelt.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Nu populair
