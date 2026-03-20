BMW denkt in 2030 net zoveel EV’s als brandstofauto’s te verkopen

Nieuws

BMW denkt dat het over vier jaar mogelijk is om evenveel elektrische auto’s als brandstofmodellen te verkopen. Maar voorlopig ligt dat aandeel een stuk lager.



De Duitse fabrikant houdt vast aan een brede aandrijflijnstrategie, terwijl het tegelijk fors inzet op elektrificatie.

Wil je alles over BMW en alle andere automerken lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

Grote investering, gemengde strategie

Waar sommige merken hun verbrandingsmotor al hebben afgeschreven, kiest BMW bewust voor meerdere smaken. Benzine, diesel én elektrisch blijven naast elkaar bestaan, omdat er volgens het merk geen universele oplossing is.

Tegelijkertijd investeerde BMW meer dan 10 miljard euro in de Neue Klasse, het grootste project uit de geschiedenis van het merk. Een flink deel daarvan ging naar elektrische techniek, zoals nieuwe motoren, batterijen en een compleet nieuwe fabriek in Hongarije.

Doel: 50 procent elektrisch in 2030

BMW wil dat in 2030 de helft van zijn verkochte auto's volledig elektrisch is. Dat doel geldt voor de hele groep, dus inclusief Mini en Rolls-Royce. De ambitie is stevig, zeker omdat EV’s vorig jaar nog goed waren voor slechts 17,9 procent van de totale verkoop.

De groei zit er wel in. In 2021 lag het aandeel nog op 4,1 procent, waarna het gestaag opliep richting het huidige niveau.

Modellenoffensief

De komende jaren moet een reeks nieuwe modellen het verschil gaan maken. De iX3 is daarbij de eerste grote stap, met inmiddels al meer dan 50.000 bestellingen. Daarna volgen onder meer de i3 sedan, een iX5 en later zelfs een iX7.

Ook werkt BMW aan betaalbaardere elektrische modellen, zoals een i1 en i2, die nog voor het einde van het decennium worden verwacht.

Nog lange weg te gaan

Hoewel BMW vertrouwen heeft in het plan, blijft de afstand tot die 50 procent voorlopig groot. De vraag is dan ook niet of het merk hard groeit in EV’s, maar of het snel genoeg gaat om de eigen doelstelling te halen.