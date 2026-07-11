Jeep Renegade 2020-2025: problemen, aandachtspunten, betrouwbaarheid

Aankooptips

Voor zo’n 12.000 euro rijd je al in een jonge tweedehands Jeep. We hebben het niet over het grootste model uit het gamma, maar over de niet minder stoere, Jeep Renegade. Hoe scoort deze compacte SUV op betrouwbaarheid, ruimte en gebruikskosten?

De Jeep Renegade debuteerde in 2008 als een wild ogend, tweezits cabriootje (zie elders in deze editie), maar de in maart 2014 gepresenteerde productieversie was ‘gewoon’ een compacte SUV.

Italo-Amerikaan

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Jeep mag dan Amerikaanser zijn dan Donald Trump, de Renegade werd in Italië gebouwd en hij deelt zijn technische basis met de Fiat 500X. In augustus 2018 kreeg de compacte SUV een facelift met nieuwe benzinemotoren en in 2020 kwam de plug-in hybride 4xe op de markt. In 2022 voerde Jeep weer een kleine facelift door.

Daarbij werd het analoge instrumentarium vervangen door een digitaal exemplaar. In Nederland is het doek voor de Jeep Renegade in 2025 gevallen. De Jeep Avenger is zijn opvolger.

Populaire motoren Jeep Renegade

Als je op zoek gaat naar een tweedehands Jeep Renegade, is het goed om van tevoren te bepalen welke motor je voorkeur heeft. dat-ie met drie- en viercilinder turbobenzinemotoren, als turbodiesel en als plug-in hybride. Het vermogen loopt uiteen van 110 tot 240 pk. De sterkere versies zijn bovendien verkrijgbaar met vierwielaandrijving.

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Aanraders in het gamma zijn de 150 pk sterke mild hybride-viercilinder en de plug-in hybrides, die betere prestaties en meer souplesse bieden dan de basismotoren.

Jeep Renegade betrouwbaarheid

De Jeep Renegade staat bekend als een vrij betrouwbare auto. Veel van de bij de apk geconstateerde gebreken zijn het gevolg van matig onderhoud. Dat geldt onder meer voor versleten remschijven en defecte kentekenplaatverlichting, maar een olie zwetende motor is van een andere orde. Volgens de Consumentenbond is de Renegade goed voor een 7,5 voor betrouwbaarheid. Niet opzienbarend, wel gewoon keurig.

Problemen en aandachtspunten

Een klein issue waar Renegade-rijders melding van maken, is een rammelend achterklepslot. Als een hand­geschakelde Renegade ondanks een volledig ingetrapte koppeling niet start, is mogelijk de desbetreffende schakelaar defect of niet meer goed aangesloten.

Dat de automaat vrij traag is, daarmee zul je moeten leren leven. Maar als de keuzehendel zelfs niet uit de P-stand wil komen, is er meer aan de hand. Een sleutel die zich niet uit het contactslot laat trekken, is meestal het gevolg van een slechte batterij. Geen ramp, wel lastig.

De oplaadproblemen van de plug-in hybride zouden met software-updates opgelost moeten zijn. Als de 1.4 MultiAir-motor (tot 2018) te lang met verouderde of onjuiste olie heeft gereden, kan de MultiAir-box defect raken. Reparatie is duur. Check de onderhoudshistorie erop na of de auto altijd keurig op tijd z'n servicebeurten heeft gehad en of de voorgeschreven olie is gebruikt (zie voorschriften in het onderhoudsboekje).