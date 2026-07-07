Deze hybride Jeep was té modern in 2008, maar in 2026 valt alles op z’n plek

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Als studiemodel was de Jeep Renegade geen compacte SUV, maar een licht, compact én zuinig terreinwagentje met een hybride aandrijflijn. Daarmee rebelleerde hij tegen z’n grote, benzine slurpende broers, en ging-ie terug naar de oorsprong van het merk.

Als je ziet waar Jeep vandaan komt, is het de weg behoorlijk kwijtgeraakt. Veelzijdig zijn moderne Jeeps nog steeds, maar het lage gewicht en de simpele techniek van de oer-Jeep uit de Tweede Wereldoorlog zijn ver te zoeken. Na de oorlog werden luxe en comfort steeds belangrijker, met almaar zwaardere en complexere modellen tot gevolg.

In een tijd dat de roep om duurzaamheid en efficiëntie in de auto-industrie toenam, wilde Jeep aantonen dat het nog altijd een compacte en gebruiksvriendelijke offroader kon maken, die bovendien oog had voor het milieu. Het ‘bewijs’ leverde de fabrikant in 2008 met de lichtgewicht Renegade (rebel). Het motto van de auto was: go green, go anywhere.

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Aluminium en soja-olie

Het chassis en de carrosseriestructuur van de Renegade Concept uit 2008 bestaan uit één stuk recyclebaar aluminium. Daarbij is de carrosserie tijdens het gietproces al van een kleur voorzien, zodat het naderhand niet meer hoeft te worden gespoten. Dat scheelt het gebruik van gemene oplosmiddelen en giftige dampen tijdens het productieproces.

Op meer fronten experimenteert de auto met duurzame grondstoffen, waaronder soja. Die is verwerkt in het schuim van de deurbekleding en de stoelen. Normaal gesproken bestaat dat grotendeels uit milieubelastende, fossiele grondstoffen.

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Afvoerputjes in de vloer

Met z’n volledig waterbestendige interieur, is de auto bestand tegen extreme gebruiks­omstandigheden. Je kunt het volgens Jeep met een tuinslang schoonspuiten; het overtollige water kan via afvoerputjes in de vloer weglopen. Wel vragen we ons af hoe de elektronica van het instrumentarium er na een paar wasbeurten aan toe is ... En, praktisch als je een hele dag in de middle of nowhere rijdt: in de tunnelconsole kun je drankjes koel, en eten warm houden.

4 jaar vóór de Toyota Prius Plug-in Hybrid

Ook motorisch is de Renegade z’n tijd ver vooruit. Twaalf jaar vóór Jeeps eerste 4xe-productiemodellen, heeft-ie al een plug-in hybride-aandrijflijn. Zelfs de Toyota Prius Plug-in Hybrid kwam pas in 2012. Al is de basis bij de Renegade Concept nog wel een 1,5-liter dieselmotor …

Hij is gekoppeld aan twee elektromotoren, één voor en één achter, waardoor je elektrische vierwielaandrijving krijgt. Geen ingewikkeld gedoe en extra gewicht met tussenassen, maar een slimme, efficiënte oplossing, die tegenwoordig heel gebruikelijk is.

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Het compacte karretje weegt 1429 kilo en levert alles bij elkaar 389 pk. Toch zou hij niet meer verbruiken dan 2,1 liter diesel per 100 kilometer (1 op 47,6). Zeker gezien de tijd, is de elektrische actieradius van 64 kilometer keurig. Vervang de diesel door een benzinemotor, voer het elektrisch bereik een beetje op en deze Renegade kan zó in productie.