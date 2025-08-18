Tests

Een vierwielaangedreven Jeep Avenger is in Nederland net zo nuttig als een fietspomp voor je goudvis. Maar een Jeep zonder 4WD is eigenlijk geen Jeep.

Eigenlijk zou de Jeep Avenger alleen als elektrische auto naar Nederland komen. De knalgele introductiekleur kan niemand hebben gemist en zorgde in 2022 voor een opvallende entree. Ondertussen heeft Jeep het aanbod uitgebreid. Gek is het niet dat het merk eieren voor zijn geld kiest: de overgang naar een volledig elektrisch Europees wagenpark verloopt hobbeliger dan verwacht.

Jeep levert inmiddels een 100 pk sterke benzineversie zonder elektrische ondersteuning en een e-Hybrid met 110 pk, die wel een kleine elektromotor heeft (mild hybrid).

Jeep Avenger 4xe specs

mild hybrid, 1199 cm3, 145 pk, 230 Nm

0-100 km/h in 9,5 s, 194 km/h

5,4 l/100 km (1 : 18,5), 122 g CO2/km

4088 / 1776 / 1541 mm, 325 - 1218 l, 1450 kg

prijs NL 39.535 euro prijs BE 31.150 euro

Avenger 4xe is géén PHEV

Sinds begin mei is er ook een Avenger 4xe met vierwielaandrijving. De naam is verwarrend, want het is geen plug-in hybride, zoals de Jeep Wrangler, Renegade, Compass en Grand Cherokee met dezelfde typebenaming. Motorisch is de Avenger 4xe grotendeels hetzelfde als de e-Hybrid. In beide gevallen is de benzinemotor gekoppeld aan een zestraps transmissie met dubbele koppeling. Alleen stuurt de 1,2-liter turbomotor niet 100, maar 136 pk naar de voorwielen.

Verder heeft de 4xe zowel op de voor- als de achteras een elektromotor met 28 pk. Niet dat al die motoren voor een explosie aan vermogen zorgen, in totaal weten ze een bescheiden 145 pk op te hoesten. Dat levert iets betere prestaties op dan bij de e-Hybrid: in 9,5 seconden gaat-ie van 0-100 km/h (e-Hybrid: 10,4 s) en de topsnelheid is 194 km/h (e-Hybrid: 184 km/h). Beide versies hebben een piepkleine batterij van 0,42 kWh, maar voor een mild hybrid is dat genoeg.

Van de gebaande paden

Wat de Avenger 4xe terreinvaardig maakt, is de extra elektromotor op de achteras. Hij levert meer koppel dan de andere elektromotor: 88 Nm in plaats van 55 Nm. Verder heeft de auto een korte overbrengingsverhouding (22,7:1) op de achteras, waardoor Jeep kan pochen dat er maar liefst 1900 Nm naar de achterwielen gaat. En veel koppel bij weinig snelheid is precies wat je wilt in het terrein.

De Avenger 4xe heeft een SelecTerrain-systeem met vier rijprogramma's. In Auto is de Jeep het beste in zijn element voor de dagelijkse kilometers: het vermogen gaat naar de voorwielen en de elektromotor achter schakelt tot 90 km/h alleen bij als er echt veel vermogen wordt gevraagd. Bij snelheden boven de 90 km/h wordt de elektromotor losgekoppeld van de achteras om het brandstofverbruik te verlagen.

Actieradius: 1 kilometer

De Avenger kan één hele kilometer volledig elektrisch rijden als je de snelheid onder de 30 km/h houdt. In de praktijk betekent het dat je wegrijdt op de elektromotor en dat de benzinemotor snel bijspringt. Gebruik je de auto vooral in Nederland, dan zal het Snow-programma niet snel overbelast raken. De Sport-stand zorgt voor iets vlottere prestaties, maar heeft geen invloed op de directheid van de besturing of de afstemming van het onderstel.

Cinquecento

Voor onze terreinrit in de heuvels bij Florence kiezen we voor Sand & Mud, waarbij zowel de voorste motoren als de elektromotor op de achteras meedoen. De krasbestendige bumpers, extra stootranden en de betere bodembescherming helpen om deze rit zonder kleerscheuren te volbrengen. Verder is de doorwaaddiepte van de 4xe 400 in plaats van 230 millimeter.

Als de modder tegen de lap spat en je de takken van de bomen langs de auto hoort schrapen, heb je al snel het idee dat je midden in een avontuur beland bent. De Jeep loodst ons moeiteloos door het terrein en gevoelsmatig rijdt hij door waar de meeste andere auto's moeten capituleren. Vooral heuvelop merk je de toegevoegde waarde van de elektromotor: de Avenger doet het moeiteloos. Wil je weer afdalen, dan zorgt hill descent control ervoor dat dit soepel gebeurt.

Het lijkt allemaal heel indrukwekkend wat de Jeep presteert, tot een dertig jaar oude Fiat Cinquecento ons pad kruist. Het oude Fiatje baant zich al net zo makkelijk een weg over het modderpad als wij. En verderop zien we een Lancia Ypsilon uit 2003 die evenmin moeite heeft met de onverharde route. Dat hoeft niets te zeggen over de offroadkwaliteiten van de Avenger, waarschijnlijk kan-ie meer dan hij laat zien in het Toscaanse speeltuintje waarin wij worden losgelaten.

Jeep Avenger 4xe prijs

Op de openbare weg is de Avenger vooral comfortabel, al had het geluid van de driecilinder iets beter gedempt kunnen worden. Tijdens inhaalmanoeuvres is de extra stroomstoot van de elektromotoren een fijne toegevoegde waarde.

De 4xe is fors duurder dan de e-Hybrid, het scheelt 6000 euro. Je moet ook wat concessies doen op praktisch gebied: een 55 liter kleinere bagageruimte en een bescheiden trekgewicht van 920 kilo. Daar staat een fijn uiterlijk tegenover. Misschien zijn de details extra fraai doordat de Avenger in Italië wordt gebouwd, Italianen zijn meesters op de vierkante millimeter.

De groene accenten op de motorkap en de bumper en de kunststof beschermdelen maken de 4xe net wat spannender. In de gelimiteerde North Face-uitvoering (45.535 euro in Nederland, 36.910 euro in België) zijn deze details goudkleurig. Geinig is dat je daarbij ook een tent, een reistas en een drinkfles krijgt.

Conclusie

De Avenger 4xe is fors duurder dan de e-Hybrid en heeft een kleinere bagageruimte. Anderzijds is hij de beste offroader van alle Avengers en ziet hij er gewoon cool uit. Echte Jeep-liefhebbers kiezen deze 4WD-versie, al is de Avenger 4xe net zo Amerikaans als een zonnebril van Dolce & Gabbana.