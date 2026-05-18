De 'Auto van het Jaar' waarop Nederlanders uitgekeken raken krijgt een facelift

De Jeep Avenger is op allerlei vlakken vernieuwd. Deze opfrisbeurt kan de B-segment SUV goed gebruiken, want Nederlanders raakten uitgekeken op de Auto van het Jaar 2023.

Volgens Jeep zijn er inmiddels meer dan 270.000 Avengers verkocht in Europa. Het is vandaag de dag zelfs de bestverkochte SUV in Italië. Wij zien in Nederland minder goede signalen: van alle modellen die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgeroepen tot Auto van het Jaar, verkoopt de Avenger op jaarbasis het minste aantal auto’s. Winnaars als de Kia EV6 (2022) en de Renault 5 (2025) doen het veel beter.

Tegelijkertijd is er hoop voor de Avenger, want met pakweg 6000 stuks is het toch maar mooi de populairste Jeep van ons land. De Compass staat na twintig jaar ‘aanmodderen’ pas op circa 5700 exemplaren. En nu is er de facelift.

85th Anniversary-uitvoering van de Jeep Avenger

Voor het volledige persbericht met alle subtiele maar welkome verbeterpunten, verwijzen we je door naar Jeep. Dan hebben we het over zaken als deurpanelen die zijn uitgevoerd in een zachter materiaal en een upgrade van de boordlader. Maar zoals het hoort bij een facelift, blijft ook veel bij het oude. De Avenger is wederom leverbaar als mild-hybrid (110 pk, 205 Nm) en als volledig elektrische auto (400 km, 156 pk, 54 kWh). De 4xe-uitvoering met vierwielaandrijving (145 pk en 230 Nm) keert ook terug.

Vierwielaandrijving is in Nederland geen must, maar je kunt het eigenlijk niet maken om de speciale 85th Anniversary Special Edition met vóórwielaandrijving te bestellen. Deze feestelijke uitvoering is geïnspireerd op de rijke historie van het merk en daar hoort wat ons betreft een flinke portie terreinvaardigheid bij.

Maar wil je per se een feestelijke elektrische Avenger, dan kun je de openbare weg beter niet verlaten, want die is alleen te koop als voorwielaandrijver. Misschien dat de 85th Anniversary-logo’s en de gouden accenten dit verdriet nog wat kunnen verminderen.

Jeep Avanger vanaf 34.995 euro

De 85th Anniversary is trouwens een luxe uitvoering, met veel van de nieuwe opties en systemen. De facelift introduceert namelijk LED-matrixkoplampen, een 360-gradencamera en een verlichte grille. De 85th Anniversary heeft ze alle drie aan boord en staat op 18-inch lichtmetaal, wat de meerprijs van 3500 euro best schappelijk maakt. De prijslijst begint bij 34.995 euro voor zowel de mild hybrid als de EV. En Jeep geeft tegenwoordig tot 8 jaar garantie. Daar kon je in 2023 naar fluiten ...