Jeep Avenger e-Hybrid (2024) test: wie in Zuid-Limburg woont, is een bofkont

Het rommelt in het EV-wereldje. En dus kwam Jeep terug op een eerdere belofte om de Jeep Avenger in Nederland puur elektrisch te houden. De Jeep Avenger is er nu ook als mild hybrid. Hoe blij moet je hiermee zijn?

De Jeep Avenger zou in eerste instantie alleen als EV naar Nederland komen, maar hier is Jeep op teruggekomen. Heel gek is dat niet. De verkopen van EV's laten te wensen over en per 2025 is het over en uit voor de aanschafsubsidie. Redenen om behalve de 1.2T benzine nu ook de e-Hybrid als de wiedeweerga naar ons land te halen.

Het gaat hierbij om een mild hybrid met een aangepaste versie van de 1,2-liter driecilinder turbomotor die 100 pk en 205 Nm produceert. De kleine elektromotor van de Avenger e-Hybrid wordt gevoed door een 48V-batterij/startgenerator. De motor is ondergebracht in de behuizing van de 6-trapsautomaat met dubbele koppeling en levert 29 pk en 55 Nm. Zodra je onder de 30 km/h komt, is de EV-rijstand actief.

Elektrische actieradius: 1 km

Puur elektrisch kom je met de Jeep Avenger e-Hybrid nauwelijks tot de supermarkt op de hoek en weer terug. De elektrische actieradius is één kilometer. Maar het is dan ook geen full hybrid zoals concurrent Toyota Yaris Cross. De Avenger start elektrisch en rijdt ook op stroom weg. Zodra je onderweg het 'gaspedaal' loslaat, wordt de benzinemotor ook op non-actief gezet en begint de regeneratie van de energie die hierbij vrijkomt. Hiermee sprokkel je er telkens een aantal elektrische kilometers bij.

Jeep heeft het over tot 50 procent in stadsverkeer en getuige onze eerste rij-indrukken zien we geen aanleiding om hieraan te twijfelen. Wie in Zuid-Limburg woont is een bofkont, want dan rijd je vaker heuvelafwaarts en zie je elektrische actieradius zienderogen toenemen.

Fijn, die extra stroomstoot

Dat de benzinemotor en de elektromotor elkaar afwisselen, merk je onderweg nauwelijks. Vanwege de door een riem aangedreven startgenerator (Jeep heeft het over Belt Starter Generator Support), voelt de acceleratie bij het wegrijden krachtiger aan dan bij de benzineversie. En ook tijdens inhaalmanoeuvres is de extra stroomstoot van de elektromotor duidelijk merkbaar, prettig als je op de snelweg iemand wilt inhalen.

Een ander voordeel is dat de Avenger e-Hybrid zuiniger rijdt dan de versie met enkel een benzinemotor. Jeep geeft een gemiddeld verbruik op van 5,1 l/100 km (1 op 19,6). Dat cijfer haalden we uiteraard niet in de praktijk, maar na meerdere ritten in de stad, over de snelweg en provinciale wegen, gaf de boordcomputer een nog altijd keurige 6,0 l/100 km aan, oftewel 1 op 16,7.

Een belangrijk voordeel van de hybride Avenger ten opzichte van de puur elektrische versie is het lagere leeggewicht. De Avenger e-Hybrid is 232 kg lichter (1388 vs. 1620 kg) en dit merk je als je onderweg bent; de e-Hybrid voelt lichtvoetiger aan, wat vooral in de stad prettig is.

Jeep Avenger mild hybrid test conclusie

Voor wie nog niet helemaal overtuigd is van elektrische mobiliteit en met angst en beven een mogelijk torenhoge wegenbelasting ziet opdoemen, biedt de Jeep Avenger e-Hybrid uitkomst. De goed functionerende hybride-technologie en de schappelijke prijs spreken in zijn voordeel. Daarbij krijg je 380 liter bagageruimte in plaats van 355 liter.



