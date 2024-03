Jeep-topman: Liever een kleine SUV dan een grote sedan

Nieuws

Er klinken steeds meer geluiden uit de autowereld dat nieuwe auto’s kleiner moeten worden. Jeep trekt zich er als SUV-only-merk niets van aan en wijst op het grote voordeel van SUV's.



Als je een ritje maakt met de auto, bekruipt je al snel het gevoel dat de wegen worden gedomineerd door SUV’s. Dit voorgevoel wordt bevestigd door harde cijfers: afgelopen jaar was meer dan de helft van de verkochte nieuwe auto’s in Europa een SUV.

Niet iedereen is daar blij mee. Collega Jaap schreef eerder in een column: de SUV is slecht en het zou goed zijn als-ie verdwijnt. Uit de autowereld klinken steeds meer geluiden dat nieuwe auto’s kleiner moeten worden.

In Parijs: kleine SUV of grote sedan



Jeep bouwt alleen maar SUV's en directeur Eric Laforge blijft zijn gekozen koers varen. Dit maakte hij volgens Autocar duidelijk tijdens de presentatie van de nieuwe Jeep Avenger e-Hybrid. De topman vroeg retorisch: “Is het beter om een ​​Avenger e-Hybrid in het centrum van Parijs te hebben of een grote sedan uit het E-segment die evengoed schadelijk is voor de planeet?”

Alles over suv's, sedans, hatchbacks en alle andere auto's vind je in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volgens Laforge prefereren veel klanten SUV’s vanwege de veiligheid: “Mensen willen in een veilig voertuig zitten met een hoge rijpositie. Ik zie niet in waarom dat zou moeten veranderen. Ik denk dat SUV’s nog steeds een grote toekomst hebben vanwege de behoeften van de klant."



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Strategie Jeep

Ook staat Laforge nog steeds achter de plannen van Jeep om volledig over te stappen naar een elektrisch modellengamma. Volgens de topman maken automerken die hun aanbod niet willen elektrificeren ‘geen enkele kans om te presteren’. Daarbij zegt hij dat het merk zich niet al te veel aantrekt van de bestaande commotie in de autowereld omtrent elektrisch rijden.

Toch moet ook Jeep rekening houden met de marktvraag. Om die reden besloot het merk om de Avenger ook met een benzinemotor aan te bieden. Dit doet Jeep volgens Laforge om de periode tot de volgende reek elektrische auto’s te overbruggen.

Ook wil Jeep rekening houden met verschillende locaties waar de Avenger wordt verkocht. Veel landen zijn vanwege hun laadinfrastructuur nog niet klaar voor volledig elektrische auto’s: “Als merk moet je een product hebben dat aansluit bij de lokale klantbehoefte”, besluit Laforge.