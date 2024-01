Jeep Avenger: 3 voordelen en 3 nadelen waar je niemand over hoort

De Jeep Avenger mag dan Auto van het Jaar 2023 zijn, de elektrische suv is niet perfect. Wij ontdekten 3 minpunten die je moet weten voordat je de Avenger koopt. Maar we belichten ook 3 sterke pluspunten.

Over de Jeep Avenger hebben we al veel geschreven. Potentiële kopers verwijzen we graag door naar ons bericht over de Jeep Avenger-actieradius en de Jeep Avenger (2023) review.

Wist je trouwens dat als je op jeep.nl een Avenger gaat samenstellen, je ook kunt kiezen voor een benzinemotor? Eind november kwam het nieuws over Jeeps ommezwaai naar buiten.

3 voordelen van de Jeep Avenger

Hieronder lees je drie voordelen en drie nadelen van de Jeep Avenger die pas opvallen als je een tijdje met de auto rijdt. En het zijn zulke specifieke handigheidjes of ergernissen, dat ze in veel rijtests niet genoemd worden.

Als we op de adaptieve cruise control rijden en het verkeer niet meewerkt, komt de op de tast te vinden pauzeknop handig van pas. De auto laat de maximumsnelheid zien er vraagt ‘OK?’, dan druk je op de OK-knop op het stuur en is dat je snelheid. Ideaal. Met zo’n rij fysieke druk- en draaiknoppen, maakt Jeep ons heel blij. Niets werkt handiger.

3 nadelen van de Jeep Avenger

Ontwerpmisser: de rode sfeerverlichting reflecteert precies op de plek waar bij andere auto’s de dodehoekwaarschuwing zit. Namelijk op de zijkant van de buitenspiegel. Als je de bemoeizuchtige rijstrookassistent uitschakelt, moet je ook nog op ‘Bevestigen’ drukken. Dat is één handeling te veel. De richtingaanwijzer klinkt als de hihat van een drumstel: “Boem. Chick. Boem. Chick”. Erg irritant en je kunt het geluid niet wijzigen.

Bonus: 3 praktische punten