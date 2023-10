Jeep Avenger: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

392 kilometer is de officiële actieradius van de Jeep Avenger (2023). Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Jeep Avenger kreeg samen met de DS 3 als eerste de nieuwe elektrische aandrijflijn van Stellantis: een 156 pk sterke elektromotor en een accupakket van 54 kWh (netto: 51 kWh). Deze techniek drijft ook de Fiat 600e aan en vindt geleidelijk zijn weg naar de elektrische modellen van Peugeot, Opel en Citroën.

Op de testdag is het 20 graden, dus de klimaatregeling van de auto kan achterover leunen. Ook is het droog en bijna windstil – de optimale weersomstandigheden voor de Jeep Avenger om een goede eerste indruk te maken. We rijden ons standaardrondje van 100 kilometer. De verbruikscijfers zie je op onderstaande foto’s.

Jeep Avenger: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Jeep Avenger een gemiddeld stroomverbruik van 15,8 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 51 kWh helemaal leeg, dan kom je 322 kilometer ver.

Hier gebeuren twee dingen: voor snelwegbegrippen is 15,8 kWh/100 km lekker zuinig, maar toch zit je realistische range dichter bij 300 kilometer dan de beloofde 400 kilometer. Blijkbaar gaat Jeep ervan uit dat je ook veel in en rond de stad rijdt, want dat is de enige manier om nog zuiniger te rijden en dus verder te komen.

Jeep Avenger: actieradius bij 130 km/h

Het blijft leuk om te testen wat hard rijden (130 km/h) doet met het stroomverbruik en de actieradius. En dus rollen we op de linkerbaan van de A73 tussen de Audi’s, Volvo’s en Mercedessen. De Jeep Avenger verbruikt dan 23,5 kWh/100 km en het resultaat is een 130-km/h actieradius van 217 kilometer.

Conclusie

Als je overdag met een Jeep Avenger over de snelweg rijdt, wordt het na 300 kilometer tijd voor een laadstop. ’s Avonds na 19.00 uur ben je na 200 kilometer aan de beurt. Je kunt zelf inschatten of dat voor jou genoeg range is.

Hoewel de Avenger profiteert van de nieuwe ‘grote’ batterij van het Stellantis-concern, is een capaciteit van 54 kWh (netto: 51 kWh) eigenlijk niet meer dan gemiddeld. Sterker nog, bij automerken die voor een compacte elektrische suv werken met een kleine en een grote batterij, is de kleine zo rond de 50 kWh. Kijk maar naar de Volvo EX30 en de Hyundai Kona Electric.