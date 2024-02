Het kan verkeren: de Jeep Avenger is nu ook met benzinemotor te private leasen

Nieuws

De Jeep Avenger werd vorig jaar geïntroduceerd als puur elektrisch model, maar later maakte Jeep toch bekend dat de compacte suv ook met alleen een benzinemotor op de markt zou komen. Deze Jeep Avenger op benzine is vanaf nu beschikbaar in onze handige private lease vergelijker.

Private lease is een manier van autorijden waarbij je voor een maandbedrag de beschikking krijgt over een gloednieuwe auto. Dit bedrag is opgebouwd uit bekende vaste autokosten zoals de wegenbelasting, verzekering, afschrijving en ook het onderhoud. Daar komt alleen de brandstof nog bij.

Als EV is de Jeep Avenger al langer te koop, maar nu kun je ook de versie met 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor bestellen. Zo kunnen ook consumenten die (nog) geen behoefte hebben aan een elektrische auto kiezen voor zijn stoere looks. Voor welke aandrijflijn je ook kiest, de Jeep Avenger private lease je al vanaf 459 euro via Auto Review.

Jeep Avenger review

Wij hebben de elektrische Jeep Avenger eerder aan een uitgebreide test onderworpen. Je ziet de interactieve review (met doorklikmogelijkheden) hieronder.



Jeep Avenger specificaties

Uitvoering Avenger 1.2 Avenger 54 kWh Vermogen (pk) 100 156 Koppel (Nm) 205 260 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,7 l / 100 km 15,4 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 10,6 10,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 126 0 Accucapaciteit (kWh) - 54 WLTP-actieradius (km) - 400 Laadvermogen (kW) - 11 Snellaadvermogen (kW) - 100

Pluspunten

+ Opvallend en onderscheidend ontwerp

+ Gebruiksvriendelijk met veel fysieke knoppen

+ Veel opbergmogelijkheden in het interieur

+ Prettig geveerd

Minpunten

- Weinig beenruimte achterin

- Benzineversie een stuk minder vermogen

- Interieur komt hier en daar wat goedkoop over

Jeep Avenger Longitude uitrusting

De instapper van de Jeep Avenger heet Longitude. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

LED-verlichting rondom

16 inch lichtmetalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen

JBL-audiosysteem

Fraaie kleur: Ruby Red

Verkeersbordenherkenning

Lane departure

10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

Jeep Avenger private lease

De Jeep Avenger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 459,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Jeep Avenger private lease prijzen.

De Jeep Avenger is zowel met een benzinemotor als een elektrische aandrijflijn beschikbaar via Auto Review. Ben je toch op zoek naar een andere auto? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er bijvoorbeeld ook een scherpe aanbieding voor de Nissan Qashqai.