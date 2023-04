Jeep Avenger (2023) review: heiligschennis voor Jeep is goed nieuws voor jou

De nieuwe Jeep Avenger (2023) is de kleinste Jeep sinds de Willys-Jeep uit begin jaren 40. Het is bovendien de eerste elektrische Jeep ooit. En als je het ons vraagt wordt de Jeep Avenger ook een van de succesvolste Jeeps ooit.

Wat is er opvallend aan de Jeep Avenger?

De Jeep Avenger is de eerste elektrische suv van Jeep. En in een tijd waarin je de ene elektrische auto voor de ander aanziet omdat ze zo op elkaar lijken, is de Jeep Avenger een verademing. De nieuwe instapper van Jeep heeft overduidelijk de looks van een Jeep.

De compacte suv in het B-segment ziet er stoer uit met geinige details die verwijzen naar zijn avontuurlijke achtergrond. Voorbeeld is het silhouet van een berglandschap aan de binnenkant van de achterruit en van een jongen die rechtsonder in de voorruit met een sterrenkijker naar de hemel tuurt. Ook grappig: het bekende Wrangler-grilletje dat in de onderste grille van de Avenger verwerkt is.

De bovenste grille van de Jeep Avenger telt zeven sleuven, zoals bij elke Jeep. Maar dit keer zitten ze potdicht, want de elektromotor ligt wel voorin, maar hoeft niet extra gekoeld te worden. Het design is bonkig met korte overhangen aan de voor- en achterkant. Dat is ongetwijfeld minder gunstig voor de stroomlijn en dus het verbruik en de actieradius, maar het oog wil ook wat.

Dat de achterste portiergrepen in de raamstijl verwerkt zijn, had van ons dan weer niet gehoeven. Het is gewoon niet zo handig.

Wat is er goed aan de Jeep Avenger?

In de cabine van de Jeep Avenger is het bijzonder stil en het onderstel biedt een fijne combinatie van comfort en sportiviteit. De auto heeft de drie bekende rijstanden: Eco, Normal en Sport. De sportstand heeft onze voorkeur want dan biedt de besturing net dat beetje extra weerstand en directheid die we missen in de ecostand. Bovendien heb je dan het volledige vermogen van 156 pk en het volledige koppel van 260 Nm tot je beschikking.

Verder kun je kiezen uit de rijstanden Snow, Mud en Sand. Maar denk nu niet dat je besneeuwde bergtoppen en de Sahara kunt bedwingen; in de basis blijft de Jeep Avenger een voorwielaandrijver. Een 4xe-versie is wel op komst.

De kwaliteit van de Jeep Avenger maakt een goede eerste indruk. Wanneer we over een gravel- en zandweggetje in het heuvellandschap rond de Spaanse toeristenplaats Malaga rijden, geeft de auto geen krimp. Ook niet als het weggetje steeds uitdagender wordt. Hier profiteert de Jeep Avenger van zijn grote bodemvrijheid. Ook in de stadsjungle is dit fijn, want als je per ongeluk een stoepje meepakt, is er geen man overboord. En ook een drempeltje meer of minder deert de Avenger niet.

Ook goed: de vele opbergvakken rondom de voorstoelen. De opbergruimte bedraagt 34 liter. In het grote opbergvak in het midden past een literfles of zelfs een niet al te grote rugzak.

Wat kan er beter aan de Jeep Avenger?

De Jeep Avenger is met een lengte van 4,08 meter de kleinste Jeep die je momenteel nieuw kunt kopen. Sterker: het is de kleinste Jeep sinds de Willys-jeep uit begin jaren 40! En dat merk je wel een beetje. Op de achterbank prikken lange mensen van pak hem beet 1.90 meter met hun knieën in de leuning van de stoel voor hen. Hoofdruimte is er voldoende.

Jeep geeft hoog op van de binnenruimte en noemt de Avenger een auto voor 5 personen en hun bagage, maar die mensen en hun spullen mogen dus niet te groot zijn.

Een frunk heeft de Jeep Avenger niet. Dat betekent dat je het laadsnoer in de opbergruimte onder de laadvloer moet opbergen. En die is niet zo groot. Of je legt hem óp de laadvloer, maar dat staat weer zo rommelig. De laadpoort zit linksachter. Dat is niet de meest ideale plek als je rechts geparkeerd staat zoals gebruikelijk is.

En dan nog iets over de richtingaanwijzer. Dat maakt een geluid dat ons nog het meest deed denken aan grootmoeders klok. Het is een hip bedoelde beat en komt uit de speakers, maar wij vonden het vooral irritant. Dat ligt wellicht aan ons, een collega-journalist vond het helemaal ge-wel-dig.

Jeep Avenger prijs: goedkoper dan concurrentie

De Jeep Avenger is er vanaf 37.000 euro. Dat is goedkoper dan de Peugeot e-2008 (vanaf 40.070 euro) en de Opel Mokka Electric (vanaf 39.749 euro) om maar twee concurrenten te noemen. Voor dat geld krijg je een accupakket van 54 kWh terwijl de andere twee het (nog) met 50 kWh moeten doen. Ook heb je meer vermogen: 156 pk versus 136 pk.

De actieradius bedraagt op papier 400 kilometer (WLTP). Jeep claimt dat je 550 kilometer ver komt als je alleen in de stad rijdt, maar zo'n getal zorgt alleen voor teleurstellingen. Na een rit van een halfuur door de stad maar ook de bergen in, gaf het 10,5-inch instrumentarium een verbruik van 17,5 kWh/100 km aan. Dat komt neer op een range van ongeveer 300 kilometer.

De instapversie - die simpel Avenger heet - staat op zwart gelakte 16-inch stalen wielen. Klinkt karig, maar staat in onze ogen heel robuust. Combineer ze met de standaardcarrosseriekleur Ruby Red en je maakt de blits.

Wat vind ikzelf van de Jeep Avenger?

De Jeep Avenger is de eerste elektrische auto waarin ik gereden heb, die ik daadwerkelijk zou kopen. Het is zo'n auto waarnaar ik nog even omkijk nadat ik hem op slot heb gedaan en wegloop. Een stoer ding dat ook nog eens lekker rijdt, met name in de sportstand.

De Avenger heeft karakter en dat is iets wat niet elke (elektrische) auto in dit segment heeft. Vanachter het stuur kijk je uit over de hoge hoekige motorkap en dat geeft een onoverwinnelijk gevoel. Een beetje alsof je in een Jeep Grand Cherokee rijdt. Maar dan met een leeggewicht van 1495 kilogram. Dat is wel zo prettig als de overheid besluit dat ook elektrische rijders wegenbelasting moeten betalen, net als de rest van Nederland.