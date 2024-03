Waarom elektrische auto's wel eens een stuk goedkoper kunnen worden

Nieuws

De wereldwijde vraag naar elektrische auto’s lijkt te stagneren, waardoor steeds meer automerken hun EV-plannen bijstellen. Weet je wat zou kunnen helpen? Een interessante prijsontwikkeling!



Volgens een analyse van de gerenommeerde Amerikaanse bank Goldman Sachs gaan de prijzen van batterijen de komende tijd flink dalen. De onderzoekers verwachten over de periode van 2023 tot 2025 een prijsdaling van maar liefst 40 procent.

Dit kan enorme gevolgen hebben voor de prijzen van elektrische auto's, aangezien het accupakket een van de duurste onderdelen is van een EV. Lees verder voor de prijsontwikkeling van batterijen.



De verwachte prijsontwikkeling voor batterijen volgens Goldman Sachs

Metalen worden goedkoper

Een van de belangrijkste redenen dat de batterijprijzen naar verwachting gaan dalen, is dat er steeds goedkoper wordende metalen in worden verwerkt. In 2020 stegen de prijzen van de materialen juist, aangezien vraag naar metalen als lithium en nikkel het aanbod oversteeg. Dit kwam door een grote en vrij plotselinge wereldwijde drang naar elektrificatie, waardoor de markt werd overweldigd.

Het aanbod is sindsdien bezig met een inhaalslag. Dit zorgt ervoor dat de markt afkoelt en de prijzen dalen. En dat kan veel invloed hebben op de prijs van een elektrische auto. In sommige gevallen zijn de materiaalkosten van de batterij goed voor maar liefst een derde van de kostprijs van een EV.

Innovatie zorgt voor lagere kosten

Een andere reden voor de verwachte prijsdaling is de constante innovatie in batterijtechnieken. Fabrikanten ontdekken steeds meer manieren om de productie van batterijen te vereenvoudigen en om materialen - zoals silicium - te gebruiken die de oplaadtijd kunnen verkorten en de energiedichtheid kunnen verhogen.

Innovaties zoals solid-state batterijen zouden de komende jaren een gamechanger kunnen zijn voor de industrie. Met deze accutechniek kunnen autofabrikanten namelijk meer energie in een batterijcel stoppen. Met als gevolg dat ze minder cellen nodig hebben.



EV-vraag trekt weer aan

De lage kosten ga je terugzien in de prijs van elektrische auto's en volgens Goldman Sachs neemt de vraag naar EV's dan weer toe. Op termijn zal het prijsverschil tussen elektrische auto’s en auto’s met een verbrandingsmotor verdampen. Volgens de analyse zal in 2030 het marktaandeel van EV’s in Europa rond 68 procent liggen, terwijl de Verenigde Staten volgen met 50 procent.

Factoren als subsidies en wetten - zoals het verbod in de EU op de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 - kunnen dit marktaandeel verder vergroten.