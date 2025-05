Jeep Compass (2025): 375 pk en 4x4 - maar alleen als je voor stroom kiest

Nieuws

Je kijkt naar de volledig nieuwe Jeep Compass. Wie écht het terrein in wil, moet aan de stekker.

Zeg je Jeep, zeg je 4x4. Tenminste, wij wel. Al geven we ruiterlijk toe dat we hiermee een beetje in het verleden zijn blijven hangen. Want de combinatie 'Jeep' en '4x4' is allang niet meer vanzelfsprekend. De Jeep Avenger kreeg pas een paar jaar na zijn debuut vierwielaandrijving.

De meeste Avengers die je op de weg tegenkomt, hebben voorwielaandrijving. En ook de nieuwe Compass zal in veel gevallen aandrijving op de voorwielen hebben.

Toch is de nieuwe Compass een 'zeer offroad-vaardige SUV', volgens Jeep. 'Met een bodemvrijheid tot 200 mm, aanrijhoek van 20 graden, overschrijdingshoek van 15 graden en afrijhoek van 26 graden is de nieuwe Compass geschikt om ruw terrein moeiteloos te trotseren.'

Jeep Compass nu ook elektrisch

Het is maar net wat je onder 'ruw terrein' verstaat. Eigenlijk is de enige versie die écht het terrein in kan, de krachtigste Jeep Compass met vierwielaandrijving en 375 pk. 4x4 wil in dit geval overigens zeggen: een tweede elektromotor op de achteras.

Ja, je leest het goed, ook de Compass is voortaan elektrisch, een primeur voor het model. Maar de Compass komt ook als mild hybrid en als plug-in hybrid op de markt - kun je toch nog een beetje benzine in je Jeep gooien.

Jeep stelt de nieuwe Compass beschikbaar met de keuze uit verschillende aandrijvingen:

Compass e-Hybrid, 48V mild hybrid met 145 pk

Compass e-Hybrid Plug-in, PHEV met 195 pk

Compass Full Electric, elektrische met 213 of 375 pk

De elektrische Jeep Compass is er met drie vermogens. Wat tussen 213 en 375 pk komt te staan, is nog onduidelijk - vraag ons niet waarom. De sterkste elektrische Compass is dus vooralsnog de enige met 4x4. De overige versies hebben aandrijving op de voorwielen.

Jeep Compass (2025) actieradius

De actieradius van de elektrische Jeep Compass bedraagt een kloeke 650 kilometer (375 pk). Met de 213 pk-versie moet je na 500 kilometer aan de kant - of aan de laadpaal. Snelladen gaat met 160 kW (375 pk), wat betekent dat de batterij in een halfuurtje weer vol zit (20-80 procent).

Jeep zegt nog niets over hoe groot het accupakket is, maar omdat de Compass in de basis een elektrische Peugeot 3008 is, zetten we ons geld in op 73 kWh en 97 kWh, net als bij de Peugeot. De Compass staat immers op het STLA medium-platform van Stellantis.

Meer (bagage)ruimte

Dan nog iets over de ruimte, want die is toegenomen. De lengte bedraagt nu 4,55 meter, dat was 4,40 meter. Jeep claimt 5,5 centimeter meer beenruimte op de achterbank. De bagageruimte groeide met 45 liter naar 550 liter.

Nog niet alle prijzen zijn bekend, maar wel van de Jeep Compass First Edition (mild hybrid of elektrisch met 213 pk). Die kost je 44.995 euro, ongeacht welke aandrijflijn. Tot de uitrusting behoren 20-inch wielen (18 inch voor de mild hybrid), led-matrixverlichting, stoel- en stuurverwarming en iets wat 'Selec-Terrain' heet. 'Dit systeem helpt bestuurders in uitdagende omstandigheden en biedt extra grip en stabiliteit', aldus Jeep. Een warmtepomp is dan weer alleen optioneel te verkrijgen.

Jeep Compass levertijd

Je kunt de nieuwe Jeep Compass vanaf nu bestellen, maar voordat-ie voor je deur staat, zijn de grote tuincentra al in kerstsferen gedompeld - ergens in het vierde kwartaal van 2025. Overigens loopt de Compass in Italië van de band, om precies te zijn in Melfi in het zuiden van het land. Ook het uitzwaaiende model rolde hier de fabriek uit.