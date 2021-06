Eerste review: bij de Jeep Compass 4Xe plug-in hybrid zit de schoonheid nu ook vanbinnen

Wat is opvallend aan de Jeep Compass plug-in hybrid?

De motorische veranderingen die het merk het afgelopen jaar doorvoerde. De Compass had vorig jaar nog een verouderd aanbod: een oude 1,4-liter benzinemotor en een eveneens niet meer zo jonge tweeliter turbodiesel. Nederland leek de Compass wel vergeten: vorig jaar wist Jeep maar twee auto’s te slijten in de eerste vier maanden van het jaar.

De herrijzenis is sensationeel: dit jaar staat de teller al op 230. Al is de verklaring voor de hernieuwde belangstelling simpel: de productie werd verplaatst van de Verenigde Staten naar Europa en dat had een korte productiestop tot gevolg. Maar wellicht dat ook de motorische veranderingen, die eind 2020 al werden doorgevoerd, een duit in het zakje doen. Vooral de komst van de 240 pk sterke plug-in hybride was bittere noodzaak, om de gemiddelde CO2-uitstoot van het merk omlaag te krijgen. De Fiat Group (waartoe Jeep behoort, inmiddels onderdeel van Stellantis) moest zelfs emissiecredits kopen van Tesla, dat mede daardoor een flinke winst maakte over de eerste drie maanden van 2021.

Ook het dashboard is nu vernieuwd. Dat was nodig ook, het oude interieur bestond uit veel hard plastic en wierp je met zijn vormgeving minstens tien jaar terug in de tijd. Het uiterlijk werd sleschts zeer bescheiden gewijzigd: een nieuwe bumper met geïntegreerde mistlampen en andere koplampen met led-verlichting in plaats van xenon.

Wat is goed aan de Jeep Compass plug-in hybrid?

Het uiterlijk van de Compass, die sinds 2017 te koop is, was nog prima te pruimen. Het is slim dat Jeep zich vooral om het innerlijk heeft bekommerd: motoren en dashboard. Een plug-in hybride in de prijslijst is anno 2021 even logisch als een speler van Bayern München met een kampioenschaal. Een dashboard met fatsoenlijk multimediascherm eigenlijk ook. Dat meet nu 10,2 inch (in de dure versies) en oogt weer helemaal bij de tijd. Het systeem heeft DAB+-radio en Apple CarPlay. Verder is het instrumentarium nu digitaal en kun je je smartphone draadloos opladen (standaard vanaf Longitude-versie).

Jeep heeft tot onze vreugde gekozen voor fysieke knoppen in plaats van touchscreens voor de belangrijkste functies, waardoor de bediening makkelijk is. Volkswagen-groep, leest u mee?

Het samenspel tussen de elektromotor (60 pk) en de benzinemotor (180 pk) gaat vloeiend. Opvallend is dat de elektromotor niet zorgt voor een hoger koppel: dat is bij alle versies van de Compass (ook zonder stekker) 240 Nm. De prestaties van de 4Xe plug-in hybrid zijn keurig: een top van 183 km/h en een honderdsprint in 8,3 seconden. Puur op de elektromotor, haal je 135 km/h. De Compass 4Xe is gekoppeld aan een gewone automaat, de versies zonder elektromotor hebben een handbak of een CVT-transmissie.

Wat kan beter aan de Jeep Compass plug-in hybrid?

Het verbruik is bij stekkerhybrides altijd een pijnpunt. Volgens WLTP-normen haal je altijd sensationele cijfers, maar het door Jeep opgegeven verbruik van 1 op 50 zul je niet snel halen. Ons gemiddelde bedroeg 6,6 l/100 km (1 op 15,2), zonder dat we ons best deden om zuinig te rijden. 1 op 20 moet makkelijk haalbaar zijn. De brandstoftank van de plug-in hybrid is 14 liter kleiner dan die van de andere versies van de Compass, maar dat nadeel kun je in een voordeel omtoveren als je braaf oplaadt. Dan hoef je immers minder te tanken … Puur op de elektromotor belooft Fiat een actieradius van rond de 50 kilometer.

Een belangrijker nadeel van de plug-in hybride is dat zijn trekgewicht lager is. Een Compass met alleen een benzinemotor mag een aanhanger trekken van 1750 kilo, bij de Compass 4Xe is het aanhangergewicht beperkt tot 1250 kilo.

Wanneer komt de Jeep Compass plug-in hybrid en wat is de prijs?

De Jeep Compass plug-in hybrid staat al bij de dealer. Alle modellen (ook de stekkerhybrides) hebben een 1,3-liter turbomotor onder de kap. Prijzen beginnen bij 34.190 euro voor de 1.3T met 130 pk. Je krijgt dan géén vierwielaandrijving. Zoals je het bij alle ‘gewone’ benzineversies moet doen met alleen voorwielaandrijving. Van de 1.3T is ook een versie met 150 pk leverbaar, daarvoor betaal je 39.190 euro.

De Jeep Compass plug-in hybrid is juist alleen als 4x4 te koop, voor een prijs vanaf 39.990 euro (190 pk, Limited Lease Edition). De 240 pk sterke versie waarmee wij reden, kost minstens 45.490 euro.

En de diesel? Die is bij de Compass tot de geschiedenisboeken veroordeeld.

Wat vind ikzelf van de Jeep Compass plug-in hybrid?

Het nieuwe interieur is een puike verbetering: de afwerking is mooi en het multimediasysteem ziet er nu modern uit. Met de stoere Jeep Wrangler heeft de Compass niet zoveel gemeen, maar de meeste mensen brengen hun tijd nu eenmaal meer op het asfalt dan op modderpaden door. In dat opzicht doet de comfortabele en behoorlijk zuinige Compass niets verkeerd.