Deze 10 modellen raken Nederlandse autoverkopers aan de straatstenen niet kwijt

De Kia Picanto's vliegen de showroom uit, zo populair zijn ze. Maar een Xceed raken de verkoopadviseurs van Kia aan de straatstenen niet kwijt. En zo zijn er nog wel meer automodellen waar Nederland met een grote boog omheen loopt.

1 - Aiways U5

Van 150 verkopen in de eerste zeven maanden van 2024 naar 19 verkopen in dezelfde periode van dit jaar. De elektrische SUV Aiways U5 is geen succes. Tip: op de site van Aiways vind je voor 20.000 euro meerdere occasions met belachelijk lage kilometerstanden. Een nieuwe kost bijna 45.000 euro!

2 - Alfa Romeo Giulia



Daarentegen kent iedereen Alfa Romeo. Maar ook de wonderschone Alfa Romeo Giulia koopt bijna niemand: 10 stuks in 2025 (t/m juli). Wat wil je ook: de instapper met 280 pk kost 81.900 euro. Voor een BMW 3-serie met 292 pk ben je dankzij de plug-in hybride aandrijflijn nog geen 58.000 euro kwijt. Een mission impossible voor Alfa-verkopers.

3 - Fiat 500

Ooit mega-populair, maar inmiddels niet de showroom uit te trekken: de Fiat 500. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden 221 stuks op Nederlands kenteken gezet, inclusief de elektrische 500. Dat waren er een jaar eerder nog 2529. Het Italiaanse charmeoffensief is duidelijk uitgewerkt.

4 - Kia Xceed

We noemden hem al even: de Kia Xceed. Best een leuke crossover om te zien, maar blijkbaar niet om te kopen. Van 213 naar 61 registraties in de eerder genoemde periode. En ook de verkopen van de Proceed zijn ingestort, van 413 naar 137 stuks. Maar die vind je dan ook niet meer op kia.nl. Overigens staat de opvolger van de Ceed al klaar om het stokje over te nemen.

5 - Lancia Ypsilon

We zagen de bui al 'een beetje' hangen. De Lancia Ypsilon moest het ooit zo roemruchte merk nieuw leven inblazen, maar slaagt hier vooralsnog niet in. Nog geen honderd stuks (99) zijn er dit jaar op kenteken gezet. Een bedroevend laag aantal in vergelijking met de Peugeot 208 (2967) en Opel Corsa (2871) die dezelfde basis kennen. Zelfs de ook niet heel geliefde Jeep Avanger doet het beter (971).

6 - Peugeot 508

Nu we toch bij Peugeot zijn aanbeland: de Peugeot 508 verkoopt voor geen meter. Toen de auto in 2018 op de markt kwam, vonden we dat een dappere poging van Peugeot. Een sedan? Van Franse makelij? Oef, dat wordt lastig. Later volgde gelukkig een stationwagon. Maar met 38 registraties van januari tot en met juli is het daarmee nog geen succes.

7 - BYD Tang

'BYD breekt door', 'BYD pikt marktaandeel in', 'BYD in nóg meer Europese landen actief'. BYD is lekker bezig getuige alle berichten in de media. Nou, niet als het om de BYD Tang gaat. Terwijl dit toch een van de weinige elektrische 7-zitters op de markt is. Er werden van jan-jul 2025 slechts 26 stuks op kenteken gezet. Dat doet de Kia EV9 met 429 registraties een heel stuk beter.

8 - Nio

Gewoon Nio, geen modelnaam? Neh, is niet nodig. Want alle modellen doen het niet zo lekker. In de eerste zeven maanden van dit jaar zetten de Nio-dealers 74 auto's op kenteken. Dat waren er een jaar eerder nog 178. Wellicht dat de goedkopere Firefly het tij kan keren. Hij rijdt prima (zie het bericht hieronder), maar we vrezen het ergste.

9 - Mazda MX-30

De Mazda MX-30 is de minst populaire Mazda van ons land - op de MX-5 na, maar dat is een roadster. Werd de crossover in de periode jan-juli 2024 nog 261 keer op kenteken gezet (ook niet heel veel), nu is dat gedaald tot 88 stuks. De komst van de versie met range extender heeft weinig uitgehaald.

10 - Honda E:Ny1

Niemand kan de modelnaam van deze elektrische SUV fatsoenlijk uitspreken. Als je op een Honda-verkoopadviseur afloopt en een poging doet, heeft hij geen flauw idee welk model je bedoelt waarna je zonder auto huiswaarts keert. Drie personen is het van januari tot en met juli 2025 wél gelukt om de naam goed uit te spreken (E:Ny1 = anyone). En die hebben dan ook een Honda E:Ny1 op kenteken gekregen.

