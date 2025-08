Autoverkopen juli 2025: triomftocht van deze EV was van korte duur

Nieuws

Het kan verkeren: het ene moment maak je een grandioze comeback, het andere moment is iedereen je weer vergeten. Het gebeurt in showbizzland, maar óók in autoland. Dat blijkt maar weer uit de autoverkopen van juli 2025.

Eerst wat algemene cijfers. In juli 2025 kregen 28.986 nieuwe auto's een Nederlands kenteken opgespeld. Daarmee zitten de autoverkopen Nederland in de lift. Een stijging van 9 procent in vergelijking tot juli 2024 toen 26.589 nieuwe auto's werden geregistreerd.

Dat is nog geen reden om de champagneglazen uit de kast te trekken; over de periode januari-juli 2025 laten de autoverkopen juist een daling zien: 211.423 stuks tegenover 219.901 een jaar eerder, een duikeling van 3,9 procent.

Hybride was in juli de populairste aandrijflijn. Meer dan de helft (51,8 procent) van de registraties betrof een mild hybrid, full hybrid dan wel plug-in hybrid. Dat zijn 15.019 auto's. Volledig elektrisch staat op de tweede plaats met 8929 registraties, een marktaandeel van 30,8 procent. Dat is een bescheiden toename van 0,2 procent ten opzichte van de maand juni.



Tesla Model Y foetsie

Als we naar de autoverkopen van de afzonderlijke modellen kijken, valt direct op dat de Tesla Model Y weer uit de top 5 is verdwenen. Terwijl hij afgelopen juni juist met stip op nummer 1 binnenkwam als populairste auto overall met 1250 registraties. Dat was toen tegen alle verwachtingen in. De EV was eerder bij de consument uit de gratie geraakt.

De triomftocht van de Model Y heeft niet lang mogen duren. In juli 2025 werden slechts 280 stuks op kenteken gezet. En om het nog erger te maken: de Model Y is verslagen door een veel kleinere én oudere auto, nota bene op benzine! Aan kop gaat nu de Kia Picanto. Die stond in juni nog op de vierde plaats. En check de vierde plaats eens. Daar duikt opeens de Ford Kuga op die ook alweer zes jaar oud is.

Ook de Tesla Model 3 is weer uit de top 5 verdwenen: in juni 2025 nog een derde plaats overall met 749 registraties, een maand later uit de top 5 en maar 162 stuks op kenteken.

Top 5 autoverkopen modellen juli 2025

Kia Picanto (1.037 registraties, 3,6% marktaandeel) Kia EV3 (813 registraties, 2,8% marktaandeel) Škoda Elroq (764 registraties, 2,6% marktaandeel) Ford Kuga (680 registraties, 2,3% marktaandeel) Kia Niro (640 registraties, 2,2% marktaandeel)

Kia populairste automerk Nederland

Met drie modellen in de top 5 kunnen de champagneglazen bij Kia wél uit de kast. Het merk is het populairste van Nederland. Volkswagen moet genoegen nemen met een tweede plaats en volgt op gepaste afstand. Toyota en Skoda zijn in een hetere strijd verwikkeld met slechts 246 auto's verschil in het voordeel van de Japanners. En BMW levert een knappe prestatie door als premium (lees: duur) merk op de vijfde plaats te finishen.

Top 5 autoverkopen merken juli 2025

Kia (3.649 registraties, 12,6% marktaandeel) Volkswagen (2.522 registraties, 8,7% marktaandeel) Toyota (2.391 registraties, 8,2% marktaandeel) Škoda (2.145 registraties, 7,4% marktaandeel) BMW (1.626 registraties, 5,6% marktaandeel)

Ons autohart bloedt ...

Tot slot is het altijd geinig om enkele auto's uit te lichten die de massa niet ziet staan, maar de einzelgänger juist wel. De Abarth 600 bijvoorbeeld, die drie keer op kenteken werd gezet. Wellicht voor dealers, maar stiekem hopen we dat drie Nederlanders zo gek zijn geweest de tot 280 pk sterke 'Fiat' aan te schaffen. Positief bedoeld.

Ons autohart bloedt als we zien hoeveel auto's Alfa Romeo in juli geregistreerd heeft: 71 stuks - waarvan 61 Juniors. 15 Nederlanders lieten hun Bentley Continental op kenteken zetten, en 7 consumenten zagen wel wat in het opmerkelijke design van de Citroën C4 X. De Chinese Dongfeng Box wist 21 kopers te strikken. De eveneens uit China afkomstige Leapmotor T03 registreerde vijf auto's meer.

De Subaru-dealers zetten welgeteld zes auto's op kenteken waarvan vijf elektrische. Deze dealers zullen reikhalzend uitkijken naar de aangekondigde Subaru Uncharted die betaalbaarder beloofd te worden dan de huidige modellen - zie het bericht hieronder.