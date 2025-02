Uitlaat voor EV’s is niet voor de lol, maar bloedserieus

Nieuws

Een uitlaat voor een elektrische auto? Dat klinkt als een geintje, zoals speakers met nepgeluiden om de rijbeleving te verhogen. Maar Stellantis heeft een geheel andere, veel serieuzere reden voor de EV-uitlaat.

Een nieuw patent, ontdekt door Green Car Reports laat zien dat Stellantis bezig is met een uitlaat voor elektrische auto’s. Bij een auto die zelf geen uitlaatgassen produceert lijkt dat een zinloze exercitie. Toch kunnen de ideeën van het Amerikaans-Europese autoconcern wel degelijk een groot pijnpunt van elektrische auto’s tackelen.

Hardnekkig vooroordeel EV-branden



Want hoewel internationale onderzoeken keer op keer aantonen dat EV’s minder vaak in de fik vliegen dat auto’s met een verbrandingsmotor, is het vooroordeel van het omgekeerde hardnekkig. Dat heeft vooral te maken met de moeilijkheden omtrent het blussen van brandende EV’s.



EV's geweerd uit parkeergagages



Want áls het accupakket eenmaal vlam heeft gevat, is het blussen een ingewikkelde en tijdrovende exercitie. De enige effectieve methode is om de auto urenlang in een bluscontainer onder te dompelen. Dit potentiële probleem maakt dat EV’s in sommige parkeergarages niet welkom zijn – vooral bij appartementengebouwen speelt dit probleem.



Geen wonder dat autofabrikanten de risico’s op en de gevolgen van batterijbranden willen verkleinen. Zo heeft BYD de blade battery bedacht, maar Stellantis zoekt het in een andere richting.

Waarom is een batterijbrand zo moeilijk te blussen?



Voordat we uitleggen wat het moederconcern van onder meer Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Citroën, Opel en Dodge van plan is, leggen we in het kort uit hoe zo'n batterijbrand in z’n werk gaat. In een EV-accu kan door kortsluiting, oververhitting of schade een kettingreactie ontstaan. Hierdoor stijgt de temperatuur van de accucellen, waardoor chemische reacties versnellen en nog meer warmte vrijkomt.



In extreme gevallen kunnen brandbare gassen zoals waterstof, methaan en aceton vrijkomen, wat de kans op ontbranding vergroot. En hoe heter de batterij wordt, des te sneller de reactie verloopt. Dit kan uiteindelijk tot brand of zelfs een explosie leiden. Tegelijkertijd blijft de batterij warmte en gassen produceren. Zelfs als de buitenkant al geblust lijkt. Daar kan de bemanning van de Fremantle Highway over meepraten.

Zo voorkomt de EV-uitlaat een accubrand



Moderne EV’s hebben allerlei systemen om dit te voorkomen, zoals vloeistofkoeling en temperatuursensoren. Maar als het toch misgaat, kan een slim ventilatiesysteem helpen om de schade te beperken. En dat is precies wat Stellantis heeft bedacht: een speciaal afvoersysteem om deze gassen gecontroleerd uit het accupakket af te voeren.



Zo wordt voorkomen dat er spontane ontbranding binnen de batterij plaatsvindt. En dat niet alleen: de uitlaat is voorzien van meerdere ‘behandelzones’ die de gassen chemisch neutraliseren voordat ze de buitenlucht bereiken. Zie het als een katalysator, maar dan voor falende accucellen in plaats van uitlaatgassen.

EV-branden bestrijden met explosies?

Stellantis is niet de enige die buiten de gebaande paden denkt om batterijbranden in EV’s te voorkomen. Het Duitse technologiebedrijf Bosch heeft bijvoorbeeld voorgesteld om kleine, gecontroleerde explosies te gebruiken om de batterij fysiek los te koppelen bij een crash.



Dat kan met zogenaamde brandzekeringen. Dat zijn veiligheidsschakelaars die bij een crash of een ander incident de elektrische verbinding verbreken door middel van een kleine explosieve lading. Dit voorkomt dat hoge spanningen blijven doorlopen, wat het risico op brand of elektrocutie verkleint.



Doorbraak voor EV's



Een ‘uitlaat’ voor een EV klinkt op papier misschien vreemd. Maar als het Stellantis lukt om deze technologie werkend te krijgen, kan het een doorbraak betekenen in de veiligheid van elektrische auto’s. Voorkomen is immers beter dan blussen. Al zullen EV-haters wel balen als hun zoveelste bezwaar tegen elektrische auto’s definitief om zeep wordt geholpen.

