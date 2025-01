Jouw vooroordelen om geen elektrische auto te kopen zijn fake news

Nieuws

Vorig jaar was bijna een derde van de nieuw verkochte auto’s in Nederland elektrisch. Tegelijkertijd peinst ruim de helft van de Nederlanders er nog niet over om een EV te kopen. Alleen blijken veelgehoorde redenen om dat niet te doen, fake news.

Om precies te zijn: 57 procent van de Nederlanders acht het onwaarschijnlijk dat zij de komende 5 jaar een EV zullen aanschaffen. En veel van die EV-sceptici voeren elkaar met misverstanden, onwaarheden en borrelpraat.

Zo spraken we onlangs nog iemand die ervan overtuigd is dat de elektrische auto tot mislukken gedoemd is. Als argument haalde hij een voorbeeld uit zijn omgeving aan. Een collega van de beste man was met zijn Dacia Spring naar de Ardennen gegaan, maar hij was een eeuwigheid onderweg omdat-ie zo vaak moest bijladen. “Waardeloos, dat wordt nooit wat!”

Nu zal dit verhaal best kloppen, maar de Spring om die reden afkraken, is net zoiets als een Lamborghini kopen en dan gaan klagen dat-ie in stadsverkeer zo zuipt. Of op de Ikea-parkeerplaats gaan foeteren dat er niks in de kofferbak past. Want net zomin als een Aventador of Revuelto is gebouwd als stadsauto of pakezel, zo is de Spring niet bedoeld als langeafstandscruiser. Voor uitstootrije ritjes in en rond de stad is de elektrische Roemeen dan weer bij uitstek geschikt.

Daarnaast zijn er inmiddels genoeg elektrische auto’s waarmee je meer dan 400 kilometer ver komt. Alleen is de (vermeende) beperkte actieradius zeker niet het enige bezwaar van EV-sceptici. Dat concludeert ook Rick Verkuyl, Head of Sustainability, bij Marktplaats. Veel bezwaren tegen en vooroordelen over elektrische auto's berusten op oud, dan wel fake news.

Vooroordeel 1: elektrische auto’s vliegen heel snel in brand

Dit vooroordeel is even onwaar als hardnekkig. Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze EV’s brandbommen noemen, omdat ze zo gemakkelijk in de fik zouden vliegen. Internationaal onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat dit niet klopt. Ook DEKRA, een bekende Duitse organisatie op het gebied van verkeersveiligheid, kwam tot die conclusie. Sterker nog: elektrische auto’s hebben een lagere kans op brand dan hybrides en brandstofauto’s.



Wat wel klopt, is dat brandende EV’s moeilijker te blussen zijn. Een brandende elektrische auto moet vaal urenlang ondergedompeld worden in een bluscontainer. Dat kost behalve veel tijd, ook veel water. Rob Verkuyl: “Gelukkig is de brandweer bezig nieuwe blusmethodes te ontwikkelen om hiermee om te gaan.” Daar komt bij dat EV- en batterijfabrikanten hun producten steeds brandbestendiger maken. De blade battery van BYD is hiervan een mooi voorbeeld.



Vooroordeel 2: vervuilende productie maakt EV’s juist milieu-onvriendelijk

Hier zit een kern van waarheid in, maar de conclusie klopt dan weer niet. Rick Verkuyl: “Het productieproces van elektrische auto’s is complex, en voor de accu zijn meer schaarse materialen nodig. Daarom veroorzaakt de productie doorgaans inderdaad meer uitstoot dan bij brandstofauto’s.”



Maar vervolgens begint de brandstofauto aan een inhaalrace. Want terwijl voor met name het batterijpakket één keer een zware wissel op het milieu wordt getrokken, gaat de auto op benzine of diesel daar z’n hele leven mee door. Niet alleen vanwege de eigen uitstoot, maar ook vanwege de winning en productie, het transport en de distributie van grond- en brandstoffen.

Rick Verkuyl: “Volgens onderzoek van Milieu Centraal stoot een EV die 18 jaar lang jaarlijks gemiddeld 12.000 kilometer rijdt, ruim 60 procent minder CO2 uit dan een brandstofauto die evenveel rijdt. Bij deze berekening is het productieproces van beide auto’s ook meegenomen.”

Vooroordeel 3: elektriciteit waarop EV’s rijden, is niet groen

Dit vooroordeel hoor je vaak als je het vorige hebt ontzenuwd. Een paar jaar geleden hadden de EV-sceptici nog een punt. Maar wereldwijd is er een enorme vergroening in gang gezet bij de winning van elektriciteit. Ook in Nederland. Inmiddels wordt hier de helft van alle stroom duurzaam opgewekt. Meestal met windmolens of zonnepanelen. Rick Verkuyl: “Bovendien kun je, als je zonnepanelen of een groene energieleverancier hebt en een eigen laadpaal kunt plaatsen, je auto zelf zo veel mogelijk met groene stroom opladen.”

Vooroordeel 4: oude EV-accu’s vormen chemische afvalberg

Ook dit is inmiddels fake news. Verkuyl: “In Nederland worden accu’s nu al grotendeels gerecycled. De meeste metalen worden weer hergebruikt en wat overblijft qua restmateriaal kan vaak ook worden gerecycled, bijvoorbeeld in de wegenbouw.” Volgens Auto Recycling Nederland, die het recyclen van accu’s uitvoert, wordt momenteel al 63,6 procent van het gewicht van autobatterijen hergebruikt. Door technische ontwikkelingen en strenge regelgeving zal dit percentage de komende jaren alleen maar stijgen, aldus Verkuyl.

En niet te vergeten: angst voor degradatie EV-accu's

Naast bovenstaande vooroordelen bestaat er bij veel mensen ook angst voor hoge kosten als de accu van een elektrische auto het begeeft. Die vrees leeft vooral onder particulieren en dan met name als het over tweedehands EV's gaat. "Om die reden wil Marktplaats consumenten meer informatie en hulp geven bij het kopen van een (gebruikte) EV." Aldus Alexander Prinssen, Chief Sales Officer bij het moederbedrijf van Marktplaats tegen Automotive Online.



Prinssen wijst daarbij naar het voorbeeld van het Duitse Mobile.de, dat batterijcertificaten bij tweedehands EV's introduceerde. Volgens Prinssen trekken elektrische auto's met zo’n certificaat duidelijk meer potentiële kopers: "Die extra informatie geeft klanten meer vertrouwen. We onderzoeken of en hoe we dit soort features ook in Nederland kunnen implementeren.”