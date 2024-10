Tweedehands EV’s worden binnenkort veel goedkoper aldus Marktplaats

Nieuws

In het vierde kwartaal van 2024 wordt een grote stroom aan tweedehands elektrische auto’s verwacht. Marktplaats acht de kans dan ook groot dat de gemiddelde occasionprijs sterk zal dalen.

Marktplaats heeft de afgelopen jaren de gemiddelde prijs van een tweedehands EV al met 22 procent zien dalen, van 47.000 euro in juli 2022 naar 37.000 euro in juli 2024.

Nu staan we op het punt dat een golf van tienduizenden EV’s de tweedehands markt op komt. Deze golf wordt veroorzaakt door de meer dan 50.000 elektrische leaseauto’s die in 2019 op kenteken zijn gezet. Hierdoor groeit het aanbod en is de kans levensgroot dat de gemiddelde prijs sterk zal dalen.



10.000 tot 20.000 euro vinden we acceptabel bedrag



Een verdere prijsverlaging is wel nodig ook, want onderzoek van Marktplaats wijst uit dat Nederlanders niet bereid zijn om 37.000 euro te betalen voor een gebruikte EV. Veruit de meeste mensen (49 procent) vinden een prijs tussen de 10.000 en 20.000 euro een acceptabel bedrag. 32 procent koos voor een ideale prijs van minder dan 10.000 euro en 15 procent vond 20.000 tot 30.000 euro acceptabel.

Nederlanders staan niet te trappelen om tweedehands EV’s

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor Nederlanders de meest voorkomende reden (55 procent) om geen EV te kopen de hoge aanschafkosten zijn, maar zelfs als geld geen rol zou spelen zegt slechts 36 procent van de ondervraagden dat zij elektrisch zouden gaan rijden. We staan met z’n allen dus niet bepaald te trappelen om de switch te maken …

Wat veroorzaakt dit negatieve sentiment? Naast de hoge prijs en angst voor onvoldoende rijbereik en weinig laadpunten, spelen een aantal andere factoren een rol. Zo voelen sommige mensen zich onzeker over het wispelturige beleid van de overheid, met het afbouwen van subsidies en de angst voor een hogere wegenbelasting in de toekomst. Ook twijfelen mensen of elektrische auto’s wel echt duurzaam zijn.

Een gebrek aan kennis over elektrische auto’s is een reden die 10 procent van de Nederlanders ervan weerhoudt een EV te kopen. Voor die mensen heeft Marktplaats een een aparte categorie voor elektrische auto’s gemaakt. Daar vind je naast tweedehands auto's met een stekker ook antwoorden op veelgestelde EV-vragen.