'Batterij EV gaat langer mee dan de auto zelf'

Het is een veelgehoord argument van tegenstanders van EV’s: na een aantal jaar is de batterij niks meer waard en kun je de auto door hoge vervangingskosten wel afschrijven. In de elektrische auto’s van vandaag is dit volgens een onderzoek echter helemaal geen probleem meer.



De studie is uitgevoerd door Geotab, een wereldwijd wagenparkbeheerbedrijf. Het onderzocht bijna 5000 EV’s uit zijn vloot. Het resultaat? Gemiddeld degradeerden de batterijen met slechts 1,8 procent per jaar. Dat is 22 procent beter dan vijf jaar geleden, toen Geotab een vergelijkbaar onderzoek uitvoerde. De best presterende EV's hadden zelfs een degradatiepercentage van 1 procent per jaar.

'Rooskleurige toekomst voor EV's'

Volgens David Savage - topman bij Geotab - kunnen tegenstanders van EV’s het argument dat batterijen onbetrouwbaar zijn en snel degraderen in de prullenbak gooien: “Hopelijk helpen onze gegevens deze mythe eindelijk de wereld uit.”

Savage ziet de toekomst van accupakketten rooskleurig tegemoet: “Het is onwaarschijnlijk dat degradatie van 1,8% een significante impact zal hebben op de dagelijkse mobiliteitsbehoeften van de meeste bestuurders. Dit percentage zal bovendien alleen maar verder dalen met nieuwe EV-modellen en verbeterde batterijtechnologie.”

Batterijen gaan langer mee dan auto

De kans dat eigenaren van moderne EV’s hun batterij tijdens de levensduur van de auto moeten vervangen is volgens Savage verwaarloosbaar: “Batterijen in de nieuwste modellen gaan veel langer mee dan de auto zelf en hoeven waarschijnlijk niet eens vervangen te worden.”

We nemen de proef op de som met de populairste EV van het moment: de Tesla Model Y. Als je nu de Long Range met achterwielaandrijving aanschaft, beschik je over een actieradius van 600 kilometer (WLTP). Maar wat kan de Model Y nog na 20 jaar? Met een accudegradatie van 1,8 procent per jaar zou in 2044 nog zo’n 64 procent van de accucapaciteit over zijn. Daarmee zou je nog een theoretische actieradius hebben van 384 kilometer. Een bruikbaar en respectabel aantal.

Veel rijden verergert degradatie niet

Geotab haalde nog een interessante conclusie uit het onderzoek: het aantal gereden kilometers houdt geen direct verband met de gemiddelde accudegradatie. Elektrische auto's die veel zijn gebruikt, hebben dus gemiddeld gezien geen slechtere accu dan exemplaren met lage kilometerstanden.