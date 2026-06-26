REVIEW - Rijden in een plug-in hybride is plotseling spotgoedkoop

Tests

Terwijl alle ogen gericht zijn op de Volkswagen ID. Polo, dreigt een andere spannende primeur onder te sneeuwen: BYD introduceert de eerste plug-in hybride in het B-segment. Die heeft een giga actieradius en is een koopje.

Wat valt op aan de nieuwe BYD Dolphin G DM-i?

Een plug-in hybride in het B-segment (Opel Corsa, Volkswagen Polo) hadden we nog niet. Laat het maar aan BYD over om dat gat alsnog te vullen. Het Chinese merk wil de beste zijn in alles waar een elektromotor en een batterij aan te pas komen. En dus komt de Dolphin G DM-i op de markt. ‘DM-i’ staat bij BYD voor Dual Mode Intelligence: een stekkerhybride waarbij niet de benzinemotor, maar de elektromotor de hoofdrol speelt.

De Dolphin G DM-i is niet alleen de goedkoopste PHEV van Nederland, hij heeft ook een riante elektrische actieradius van ruim 100 kilometer. Dat is beter dan een Mitsubishi Outlander (86 km), Volvo XC60 (79 km) of Opel Astra (83 km).

Er zit bovendien een oranje tintje aan deze nieuwe telg in de Dolphin-familie, want hij is speciaal voor de Europese markt bedacht. Als je het design slaapverwekkend en inwisselbaar vindt, dan kan dat komen door de plek waar de Dolphin-G is ontworpen. Niet aan een mooi Italiaans meer of in een bruisende Europese metropool, maar (echt waar) in Hoofddorp. De oranje kleur is, zegt BYD, een ode aan Nederland.

Wat is goed aan de BYD Dolphin G DM-i?

De aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter benzinemotor met 95 pk en een 120 pk sterke elektromotor. Die laatste drijft de auto zoveel mogelijk aan, terwijl de brandstofmotor vooral dient als generator om stroom op te wekken of bij te springen op hogere snelheden. De motor kan de wielen dus ook rechtstreeks aandrijven. Het maximale vermogen van 212 pk ligt al bijna op ID. Polo GTI-niveau (226 pk).

Een volledig elektrische actieradius van 105 kilometer – niet volgens de Chinese methode, maar volgens onze strengere WLTP-normen – is voor zo’n kleine auto een topwaarde. Het levert een officieel brandstofverbruik op van 1,4 l/100 km, als je de batterij van 18,3 kWh ook braaf oplaadt. Kanttekening: de basisversie van de Dolphin G DM-i moet het doen met een kleinere batterij (7,4 kWh), waarmee je slechts 40 kilometer elektrisch kunt rijden.

Wij konden een klein rondje door Rotterdam rijden (in de avondspits op de Brienenoord) en twee positieve eigenschappen vielen ons op: het onderstel is niet zo Chinees zompig, maar best Europees stevig afgestemd. Zonder dat het overigens oncomfortabel wordt. Verder kun je de piepende veiligheidssystemen, die ons zo vaak tot wanhoop drijven in Chinese producten, nu met één digitale knop laten zwijgen. Dan moet je de automaathendel aan het stuur wel in P zetten, tijdens het rijden kan het niet.

Wat kan beter aan de BYD Dolphin G DM-i?

BYD hoopt kopers over de streep te trekken die best geïnteresseerd zijn in een EV, maar de stap nog niet durven zetten. We vragen ons af of dat ook gaat gebeuren. Twijfelaars ook uitwijken naar zuinige alternatieven met een hybride aandrijflijn die je niet hoeft op te laden, zoals de Toyota Yaris of Renault Clio. Een extra nadeel van de Dolphin G is dat-ie zeker 250 kilo zwaarder is dan een gemiddelde concurrent op benzine en dat je dus meer wegenbelasting betaalt.

Ook het aanbod van betaalbare EV's kan de koudwatervrees verminderen, zoals de Volkswagen ID. Polo of MG4 Urban. Vanwege de pseudo-eindheffing is een PHEV voor zakelijke rijders alleen dit jaar nog interessant. En we moeten de eerste persoon nog tegenkomen die voor een Chinese auto kiest vanwege het markante design. Ook deze Dolphin-telg is weer een 'anoniempje'.

Waar we tijdens het testritje niet vrolijk van werden, is de hoge zitpositie op de voorstoelen. Op de achterbank zit je met opgetrokken knieën. Het display vol informatie en zonder echte knoppen langs de rand, was ook niet meteen onze beste kameraad. Maar als je de auto langer rijdt, vind je ongetwijfeld sneller je weg in de vele menu's en submenu's.

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Wat is de prijs van de godkoopste plug-in hybride van Nederland?

BYD overstelpt de Nederlandse markt met plug-in hybrides; de Atto 2 DM-i, Seal 6 DM-i, Sealion 5 DM-i, Seal U DM-i en Seal 5 DM-i gingen de Dolphin G DM-i voor. Waarbij ‘goedkoopste plug-in hybride van Nederland’ natuurlijk een verkoopargument is dat BYD niet onbenut zal laten.

We noemden de basisprijs van 24.990 euro al, waarvoor je niet eens met een tot de hoogstnoodzakelijke features uitgeklede auto wordt afgescheept, zoals bij de Volkswagen ID. Polo. BYD levert standaard een 12,8-inch touchscreen met Google Maps, Google Assistant en Google Play, parkeersensoren voor en achter met een 360°-camera, stoel- en stuurverwarming, 18-inch lichtmetalen velgen en Vehicle-to-Load (V2L), waarmee externe apparaten onderweg van stroom kunnen worden voorzien.

Bij Chinese merken zijn ook de prijzen van de duurdere versies doorgaans behapbaar. De opper-Dolphin G DM-i heet Sport en kost 29.990 euro. Hij heeft een head-up display, privacy glass, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een panoramadak met zonsverduistering en een draadloze oplader voor je telefoon.

Ook al zo Chinees is dat de auto Dolphin G DM-i direct in de showroom staat en niet over een maand of drie.

Wat vind ikzelf van de BYD Dolphin G DM-i?

De testrit door Rotterdam leek eerder een speeddate, zo kort was-ie, dus onze eerste indruk is vluchtig. Over het praktijkverbruik kunnen we niets zinnigs zeggen, al te grote ergernissen komen we niet tegen. We zijn benieuwd of particuliere kopers die een kleine auto willen daadwerkelijk aan de Dolphin G DM-i denken. Aan de prijs en de uitrusting zal het niet liggen.

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