Deze Cupra staat straks op elke hoek van de straat

Nieuws

Stukje bij beetje laat Cupra steeds iets meer zien van de nieuwe, veelbelovende Raval, het broertje van de Volkswagen ID.Polo. In het desolate noorden van Lapland durfden de Spanjaarden hem ongecamoufleerd rond te laten rijden. Maar verstopt achter een besneeuwde dennenboom stond onze spionagefotograaf ...

Onze fotograaf spotte een prototype van de Raval op openbare wegen in het koude noorden van Scandinavië. Het zijn de allerlaatste testrondjes, want over twee maanden staat de elektrische Cupra al bij de dealer.

De Cupra Raval komt daarmee eerder dan de Volkswagen ID.Polo en is het eerste van vier modellen op VW’s nieuwe MEB+-platform. Na de Raval en de ID.Polo komen later dit jaar de Skoda Epiq en de Volkswagen ID. Cross op de markt. De Epiq en ID.Cross zijn compacte SUV’s en worden gebouwd in het Spaanse Pamplona, terwijl de Raval en ID.Polo in Seats thuisbasis Martorell van de band rollen.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort met 125 km* elektrisch bereik. Private Lease nu al vanaf € 599 p/m* Ontdek 'm nu

Specs Cupra Raval

De Raval is vernoemd naar een wijk in Barcelona en wordt het nieuwe instapmodel van Cupra. Hij is is 4,03 meter lang en heeft voorwielaandrijving. Gegevens over de batterijcapaciteit geeft Cupra nog niet op voor de Raval. We gaan echter uit van een capaciteit van 37 of 52 kWh.

Zeker is dat er allereerst twee gepeperde motorvarianten op de weg verschijnen, met 210 of 226 pk. De voorlopig minst krachtige versie haalt zo’n 450 kilometer op een volle accu, de gespierde VZ-uitvoering moet na ongeveer 400 kilometer weer aan de laadpaal. Later in 2026 volgen minder krachtige (en dus goedkopere) versies.

Cupra Raval (2026) prijs

We weten dat de richtprijs voor de Raval is vastgesteld op 25.990 euro, waarmee-ie wat duurder is dan de ID.Polo (24.990 euro). Officieel heeft Cupra nog niets vrijgegeven over de specificaties van de basisuitvoering, maar we gaan uit van een actieradius rond de 300 kilometer en een vermogen van 136 pk, net als bij de Volkswagen ID.Polo. Verwacht voor de genoemde versie met 210 pk een prijs die algauw richting 30 mille gaat - mogelijk zelfs 31.990 euro.

We moeten in Nederland nog drie maandjes wachten op de Cupra Raval. In juni start de levering.