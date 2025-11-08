TEST: Renault 5 vs. Peugeot e-208: welke Fransoos komt het verst op een acculading?

Tests

De Renault 5 en Peugeot 208 varen elk een heel verschillende designkoers. Technisch vertonen ze juist veel overeenkomsten. Maar welke komt het verst op een volle batterij?

Je kunt zeggen van de Fransen wat je wilt, maar één ding is zeker: ze ­bouwen de laatste jaren weer hartstikke leuke auto’s. In tegenstelling tot hun collega’s uit andere landen, creëren de ontwerpers van Renault, Peugeot, en DS Automobiles modellen die er visueel uitspringen.

Felle kleuren zonder meerprijs

Kijk maar naar de twee auto’s in deze vergelijkende test: gehuld in een knallende kleur (waarvoor je geen stuiver extra betaalt) zijn de Peugeot e-208 en Renault 5 E-Tech Electric ware eyecatchers. Ook 6 jaar na z’n introductie ziet de Peugeot 208 er nog fris en fruitig uit. Dat er ook een recente facelift aan te pas is gekomen, doet niets af aan de kracht van het oorspronkelijke ontwerp.

Met het design van de nieuwe 5 ging Renault op de vol op de retrotoer, maar anders dan de 208, is het Vijfje uitsluitend leverbaar als elektrische auto. De 208 kun je ook nog 'gewoon' met een verbrandingsmotor kopen. Maar in deze vergelijkende test met de Renault 5 E-Tech Electric treedt uiteraard de elektrische 208 aan.

Prestaties elektrische Renault 5 en Peugeot e-208

Met een vermogen van zo’n 150 pk, komen onze testauto’s prima van hun plek. De prestaties en de vermogensopbouw zijn overtuigend, tijdens de testperiode hebben we geen moment weemoedig naar aloude verbrandingsmotoren verlangd.

Een topsnelheid van 150 km/h biedt ruimschoots genoeg marge om je vlot uit de voeten te maken, als de noodzaak een keer bestaat. Met een batterijcapaciteit van zo’n 50 kWh, zetten de Renault 5 E-Tech Electric en ­Peugeot e-208 vanzelfsprekend geen actieradius­records. In deze auto’s draait het vooral om een efficiënte inzet van de opgeslagen energie.

Verbruik en actieradius

De Renault springt het zuinigst met de stroomvoorraad om: 14,8 kWh/100 km. De Peugeot is met een gemiddelde van 15,9 kWh/100 km ook nog redelijk efficiënt. Het kost geen enkele moeite om op een volle batterij een afstand van ruim 300 kilometer af te leggen.Tijdens de test komen we met de Renault 351 kilometer ver, de Peugeot gooit bij 319 kilometer de handdoek in de ring.

Prijs e-208 vs. 5 E-Tech Electric

Dat de Peugeot alleen tegen meerprijs met een 11 kW-boordlader wordt geleverd (standaard is 7,4 kW het hoogste vermogen) is niet meer van deze tijd. Aan de snellader pieken beide auto’s bij 100 kW.

De laadcurve van de Renault blijft daarbij wat stabieler, de test-Peugeot had zo nu en dan een communicatieprobleem met de laadzuil. De Renault is voorbereid op ­bidirectioneel laden, evenals op Vehicle-to-Grid-­­laden (V2G). Toch is de Peugeot in de geteste versie ruim 4500 euro duurder dan de Renault: 38.150 vs. 33.490 euro.

De volledige vergelijkende test van deze twee Fransozen staat in Auto Review 11/2025, nu in de winkel! Inclusief alle meetgegevens.